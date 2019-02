Die Marktgemeinde hat einen neuen Kulturverein namens „KUUK“ (Karlsteiner Kunst- und Kulturverein).

Die Idee zur Gründung des Vereins hatten Barbara Schneider, die im April letzten Jahres von Wien nach Karlstein zog, und Harald Rinder, den es aus Wien ebenfalls wieder zur Gänze in seine Heimat zog. „Wir haben erkannt, dass in Karlstein nicht viel los ist, und dass man daran etwas ändern muss“, erklärt Harald Rinder im NÖN-Gespräch.

So wurde die Idee eines Kunst- und Kulturvereins bei einem ersten Treffen im August 2018 geboren, bei dem der komplette Karlsteiner Theaterverein einbezogen war. Mittlerweile zählt der Verein einige Freunde, darunter die Schauspielerin und Sängerin Angelina Nigischer aus Raabs und der Liedermacher Günther Nowak. „Wir brauchen Leute mit großen Weitblick, denn unser Ziel ist es, in den beiden Ferienmonaten einen Kultursommer in Karlstein zu etablieren, und auch eine Schreibwerkstatt. Das ist keine Nebenbei-Geschichte“, betont Rinder.

Sockenball zum Auftakt

Die erste Veranstaltung von „KUUK“ ist ein Sockenball am 16. Februar im Pfarrsaal Münchreith, am 7. April folgt das „Frühlingserwachen“, und am 24. August der „Sommernachtstraum“.