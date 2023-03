Neuer Meilenstein Neue W.E.B Windenergie-Anleihe knackte die 30 Millionen € - Marke

Lesezeit: 2 Min RW Red. Waidhofen

WEB Windpark Spannberg Foto: Astrid Knie

A nhaltend starkes Investoreninteresse an ihrer neuen Windkraftanleihe verzeichnet die W.E.B Windenergie AG. Bei der gut besuchten Roadshow am 27. März in Wien verkündete der Vorstand, dass das Zeichnungsvolumen mittlerweile bereits über 30 Millionen Euro liegt. Die Zeichnungsfrist läuft unverändert bis voraussichtlich 11. April.