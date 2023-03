Laut eines Schreibens, das an Kunden verschickt wurde, ist der Samstag, 1. April der letzte Verkaufstag in der bestehenden Filiale in der Moritz-Schadek-Gasse 23. Um 12 Uhr schließen dort die Türen, ehe der Verkauf mit der Eröffnung der neuen Filiale am Donnerstag, 6. April wieder anläuft.

Am gleichen Tag wird auch die lang erwartete McDonalds-Filiale ihren Betrieb im neuen Einkaufszentrums-Teil ihren Betrieb aufnehmen.

