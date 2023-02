Helnwein übersiedelt in Betriebsgebiet Ost in Waidhofen/Thaya

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Ein neues Geschäftslokal suchte die Orthopädietechnik Helnwein GesmbH für ihre Waidhofner Filiale. Der Mietvertrag für das Gebäude in der Jägerteichstraße wurde nicht mehr verlängert.

Dabei war die Helnwein-Filiale erst 2017 in die ehemalige DM-Filiale eingezogen. Laut Bürgermeister Josef Ramharter soll der REWE-Konzern, der die danebenliegende Billa-Filiale betreibt, Platzbedarf für eine Flächenerweiterung angemeldet haben. Eine Bestätigung seitens REWE war bis Redaktionsschluss nicht zu erhalten.

Laut Geschäftsführer Herwig Basziszta-Helnwein habe man im Vorjahr von diesem Umstand erfahren. „Wir haben uns gleich auf die Suche nach einem neuen Standort gemacht. Eine innerstädtische Lage hätte mir grundsätzlich gefallen, aber das Angebot geeigneter Objekte ist in Waidhofen leider begrenzt. Wir haben bestimmte Anforderungen, die wir im Interesse unserer Kunden erfüllen müssen, von der Barrierefreiheit bis zur Verfügbarkeit von Parkplätzen in der unmittelbaren Nähe“, schildert Basziszta-Helnwein die Ausgangslage.

Das Einkaufszentrum Thayapark schied für ihn aufgrund der hohen Mieten aus. Dafür wurde man im Betriebsgebiet Ost fündig: Die Waidhofner Helnwein-Filiale wird künftig in einem nicht mehr genutzten Teil der Forstinger-Filiale ihren Platz finden.

Die nötigen Umbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren, beim NÖN-Lokalaugenschein in der Vorwoche wurden gerade letzte Details mit den ausführenden Firmen besprochen. Die Raumaufteilung wurde durch das Setzen von Zwischenwänden bereits hergestellt. „Wir haben uns am Layout der bestehenden Filiale orientiert, mit einem Kundenbereich, einem dahinter befindlichen Lager und seitlich davon Kabinen zum Anprobieren. Die Fläche ist mit rund 400 Quadratmetern etwas kleiner als am derzeitigen Standort, wo wir knapp 480 Quadratmeter zur Verfügung haben, aber das fällt nicht wirklich ins Gewicht“, erklärt Basziszta-Helnwein. Auch die bauliche Abtrennung zur Forstinger-Filiale ist bereits erfolgt.

Der Zeitplan ist eng gestrickt: Schon in der ersten Märzhälfte soll die Übersiedelung der gesamten Geschäftseinrichtung und die Eröffnung des neuen Standorts im Betriebsgebiet Ost erfolgen. Um die Versorgung der Kunden aufrecht zu erhalten, soll der Übergang fast nahtlos erfolgen: „Wir werden es schaffen, nur so kurz wie möglich geschlossen zu haben“, verspricht der Geschäftsführer.

