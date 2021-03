Was tun mit dem im Herbst beim Ackern umgeworfenen Gedenkstein für Rudolf Bauer? Wie in der vergangenen Ausgabe der NÖN berichtet, fand am Sonntagvormittag eine Ortsversammlung in Grießbach (Gemeinde Karlstein) statt, um diese Frage zu klären.

Bürgermeister Siegfried Walch (ÖVP) leitete die Diskussion. „Manfred Meller ist vor zwei bis drei Wochen an mich herangetreten, dass es ein Anliegen gibt, dass der Stein wieder aufgestellt werden soll. Mir war gleich bewusst, dass das eine heikle Angelegenheit ist, Die Rolle der Gemeinde ist heute eine Vermittlerrolle, da der Stein nicht auf Gemeindegrund stand“, sagte Walch zu Beginn.

„Identität des Dorfes erhalten“. Manfred Meller machte noch einmal seinen Standpunkt deutlich: „Mir geht es darum, dass die Identität des Dorfes erhalten wird, wenn wir jetzt anfangen, alte Sachen wegzureißen, wo hören wir dann auf?“

Eines kristallisierte sich in der folgenden Diskussion schnell heraus: Dort, wo der Gedenkstein bisher stand, nämlich an der Innenseite einer engen 90 Grad-Linkskurve, wollen ihn die Landwirte, die dort mit ihren Traktoren fahren müssen, eigentlich nicht mehr haben. In Zeiten des Pferdefuhrwerks sei die Position des Gedenksteins kein Problem gewesen, die heutigen landwirtschaftlichen Maschinen brauchen aber einfach mehr Platz, daher sei der Stein an dieser Stelle einfach im Weg, brachte es ein Landwirt auf den Punkt.

Vorschlag: Stein auf Böschung im Ort aufstellen. Daher schwenkte man rasch auf die bereits im Vorfeld angesprochene Alternative um – die Aufstellung an einem anderen Ort. Meller war grundsätzlich bereit, den Stein auf seinem Grund aufzustellen, doch dann äußerte den Teilnehmer den Vorschlag, den Gedenkstein in der Böschung im Ort aufzustellen, die schon jetzt für den Ortsschmuck genutzt wird.

Der Grund gehört der Gemeinde und wird von den Anrainern gepflegt.

Mit dieser Lösung zeigten sich alle zufrieden. Der zerbrochene Gedenkstein soll nun repariert werden, wofür voraussichtlich die Versicherung des Landwirtes, der ihn im Herbst beschädigte, aufkommen sollte. Sobald die Reparatur erledigt ist, wird es eine weitere Ortsversammlung geben, um die gestalterischen Details zu besprechen.

Bürgermeister Walch versprach, den Kontakt zur Straßenmeisterei herzustellen, um von dort ausgebaute Pflastersteine zu besorgen, mit denen der Gedenkstein umrahmt werden soll.

Infotafel soll über Verstorbenen informieren. Angedacht ist auch das Aufstellen einer Infotafel zur Geschichte des Steins, weshalb er verlegt wurde und wer Rudolf Bauer war. Bisher ist nur bekannt, dass Bauer am 4. November 1900 tot an der ursprünglichen Stelle aufgefunden worden war. Es habe ihn „der Schlag getroffen“, möglicherweise soll er vom Blitz getroffen worden sein, was aber angesichts des Datums unwahrscheinlich erscheint. Er dürfte auch in der Feuerwehr Grießbach eine bedeutende Funktion innegehabt haben.