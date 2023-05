Padeltennis bald in Raabs

Der Trendsport Padel, ist eine Mischung aus Tennis und Squash und wird daher auch als Padel-Tennis bezeichnet. Der erste Padeltennisplatz im Bezirk Waidhofen/Thaya wird vom Tennisclub Raabs errichtet. Padel ist ein eigenständiger Rückschlagsport, der viele Elemente besitzt, die es in anderen Sportarten nicht gibt. Padel wir auf einem 10 mal 20 Meter großen Feld gespielt und immer im Doppel , also mit vier Spielern. Ursprünglich kommt Padel aus Mexiko und ist besonders in spanischsprachigen Ländern der Volkssport schlechthin. „Da sich Padel viel schneller erlernen lässt, hoffen wir dadurch auch neue Mitglieder und Freunde in unserem Verein begrüßen zu dürfen“, erklärt Obmann David Hausberger. Der neue Platz wird direkt an die bestehenden Tennisplätze anschließen und auch eine Flutlichtanlage haben.“

„Der Tennisclub Raabs war schon immer Vorreiter bei Trends, darum wollen wir auch diese Sportart als erster in den Bezirk bringen“, ergänzt Projektleiter Franz Strohmer. „Der Club ist auch finanziell in der Lage um in die Zukunft investieren zu können. Der Vorschlag dazu kam von den jungen Clubmitgliedern. Denn derzeit sind die nächsten Padelttennisplätze in Tulln, Hollabrunn oder Waldenstein. Die Grobplanung steht, jetzt folgen die Ausschreibungen. Der Baubeginn ist für Herbst geplant, im Frühjahr nächsten Jahres wollen wir mit einem Fest eröffnen.“

Da die Schläger deutlich günstiger sind als Tennisschläger, ist der Sport auch eine preisliche Alternative. Anfangs wird auch Ausrüstung zum Ausleihen vorhanden sein. Den Platz wird man über eine Online-Plattform buchen können.

Der Tennisclub wird neben dem Padelttennisplatz auch in eine Photovoltaikanlage investieren. Am Hallendach soll eine 21 kWp-Anlage inklusive Speicher installiert werden. Im Zuge der Dachinspektion wurde festgestellt, dass das Foliendach Risse aufweist, und die schadhaften Stellen erneuert werden müssen. Die Gesamtsumme aller Projekte beläuft sich auf 150.000 Euro und wird mit Unterstützung der Sportunion, NÖ Landesregierung Abteilung Sport, Gemeinde und der Raiffeisenbank Thayatal-Mitte finanziert.

