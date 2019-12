Bernhard Zimmermann – ein Musiker aus Waidhofen – hat sich nach einer etwas längeren Babypause mit einer neuen Single nun wieder zurückgemeldet. „Ghost In The Machine“ lautet der Titel: Der Song ist Teil seines neuen Albums „Casanova“, welches im Frühjahr 2020 veröffentlicht wird.

Die Idee zur neuen Single kam ihm, als er vom Film „Ghost In The Machine“ gelesen hat. Ihm gefiel der Titel so gut, dass dies nun der Namensgeber des Songs ist. Erst anschließend hat er innerhalb von einer Stunde den Text und die Musik dazu geschrieben. Außerdem passt „Machine“ perfekt zu seinem noch unveröffentlichten Album, da die Musik ausschließlich aus elektronischen Instrumenten besteht.

„Keine Ahnung. Der Text und die Musik waren einfach da.“ Bernhard Zimmermann auf die Frage, was ihn zu der neuen Single „Ghost In The Machine“ inspiriert hatte.

Eine Besonderheit ist, dass spontan ein Musikvideo zu „Ghost In The Machine“ entstand. Verantwortlich dafür ist Othmar Pfaunz. Er hat mit großem Zeitaufwand den Film so geschnitten, dass niemand glauben würde, dass der Drehort ein Wohnzimmer und Waidhofens Kläranlage ist.

In nur zwei Drehtagen waren alle Szenen aufgenommen. Den Weltraum schuf Pfaunz dank eines „Greenscreens“ in einem Wohnzimmer. Bei „Ghost In The Machine“ geht es darum, dass jemand (ein Geist) irgendwo (in einer Maschine) eingesperrt ist.

Die genaue Interpretation ist jedoch jedem Hörer selbst überlassen, so sind der Kreativität der Menschen keine Grenzen gesetzt. „Keine Ahnung. Der Text und die Musik waren einfach da“, das war Zimmermanns Antwort auf die Frage, wovon er inspiriert wird.

Bei „Ghost In The Machine“ habe er zusätzlich als Inspirationsquelle noch auf sein Hobby, die Astro-Fotografie, zurückgegriffen.

Seit mittlerweile zwei Wochen ist das Musikvideo online und zählt bis jetzt tausend Klicks. Auch so mancher Radiosender sei schon auf Zimmermann aufmerksam geworden, erzählt er. Ein Fernsehinterview sei geplant. Neben seinem Musiker-Dasein ist er als Englisch- und Musiklehrer in einem Gymnasium tätig.

Wer neugierig geworden ist, kann sich das Musikvideo und den Song auf Zimmermanns Website ansehen und anhören: bernhardzimmermann.at