Blasorchester Waidhofen geht mit neuem Vorstand in die neue Saison

Die Mitglieder des Waidhofner Blasorchesters wählten einen neuen Vereinsvorstand. Obfrau Claudia Pfeiffer führt mit ihrer Stellvertreterin Candida Spannring und Stabführer Daniel Gruber den Verein in organisatorischer Hinsicht. Unterstützt werden sie dabei von einem großen und engagierten Team, das die vielfältigen Aufgaben wie Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und Pflege von Notenarchiv und Uniformfundus betreut.

Die musikalische Leitung liegt weiterhin in den Händen von Kapellmeister Philipp Gruber und seinen Stellvertretern Silvia Jäger und Lukas Honeder. Sie erarbeiten gerade mit dem Orchester das eindrucksvolle Programm für das diesjährige Frühjahrskonzert am Samstag, 20. Mai, das diesmal unter dem Motto „I am from Austria“ steht.

Als besondere Neuerung gibt es heuer erstmals am darauffolgenden Sonntag, 21. Mai, am Nachmittag ein spezielles „Familienkonzert“, bei dem das Jugendblasorchester und das Blasorchester Höhepunkte aus ihrem Programm speziell für junge Zuhörer bringen werden.

