Startschuss für neue Praxis in Waldreichs

Das Angebot im Gesundheitsbereich wird im Bezirk Waidhofen demnächst reicher: Elisabeth Ferstl startet mit Anfang nächsten Jahres mit ihrer Praxis für Psychotherapie in Waldreichs durch. Hier will sie ihren Klienten „eine gemeinsame Reise“ anbieten. Die Vorfreude ist auf alle Fälle groß: „Ich scharre schon in den Startlöchern“, schmunzelt sie im NÖN-Gespräch.

Die 32-Jährige bezeichnet sich selbst als „Halb-Waldviertlerin und Halb-Wienerin“. Sie kam als Mädchen ins Waldviertel, ging hier ein halbes Jahr in Groß-Siegharts in die Volksschule und besuchte dann das Gymnasium in Waidhofen. Danach absolvierte sie ihr Studium in Wien. Kein Wunder also, dass sie gleichzeitig auch in Wien mit ihrer Praxis startet.

Dass Städter eher psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen als Land bewohner, glaubt sie übrigens nicht; „Jeder Mensch, der leidet, will Hilfe haben“, sagt sie. Sie denke, dass auch im Waldviertel die Hemmschwelle, Hilfe in diesem Bereich in Anspruch zu nehmen, geringer werden wird: „Vielleicht braucht es etwas Mut dazu, aber es zahlt sich aus“, sagt sie. Gerade wegen der Pandemie sei der Bedarf an Psychotherapie steigend. Und, so ihre Empfehlung: Man solle diese Form der Hilfe präventiv „wenn es zwickt“ in Anspruch nehmen und nicht erst, wenn es zu spät ist. So könne man schon nach wenigen Sitzungen Erfolge erzielen.

Breite Ausbildung im und neben dem Studium

Das Angebot, das sie ihren Klienten stellen will, ist so breit wie ihre Ausbildung. Zunächst studierte sie „Sprachkunst“ an der Uni für angewandte Kunst in Wien. Daneben studierte sie Philosophie, machte an der Uni Wien den Master in „Gender-Studies“ und legte dabei ihren Schwerpunkt auf Soziologie. Besonders interessierte sie dabei der Blick auf die Gesellschaft im Allgemeinen „und wie es den Leuten geht“. Neben ihrem Studium arbeitete Ferstl im Sozialbereich und absolvierte ein Praktikum in der Frauen- und Familienberatung in Mödling. Gerade in den Klientengesprächen habe sie viel für ihre heutige Tätigkeit gelernt, auch der Wunsch, in der Psychotherapeutik aktiv zu werden, sei dabei entstanden. Parallel zu Studium und Ausbildung absolvierte Ferstl ein Praktikum in einer Wohngemeinschaft für fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche und war als Quereinsteigerin als Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien tätig. Dabei habe sie die Arbeit mit Kindern als toll kennen und schätzen gelernt. Es sei ein großer Teil des Unterrichts gewesen, gemeinsam mit Eltern und Kindern an Lösungen für Probleme zu arbeiten, sagt Ferstl.

Ihre Liebe zur Arbeit mit Kindern hat sich dann auch in der Ausbildung zur Psychotherapeutin fortgesetzt. Hier hat sie einen Schwerpunkt auf die Arbeit mit autistischen Kindern gelegt. Aber auch am anderen Ende der Altersskala hat sie Erfahrung gesammelt, nämlich in Pflegeheimen, wo vor allem die Themen Demenz, Einsamkeit und Gebrechlichwerden im Zentrum ihrer Arbeit standen und sie dazu brachten, eine Zusatzqualifikation als „geronto-psychosoziale Beraterin“ zu absolvieren, die sich mit diesen Störungsbildern beschäftigt. In diesem Feld will sie auch als „aufsuchende Psychotherapeutin“, die zu ihren Klienten kommt, tätig sein. Bei Erwachsenen deckt sie alle Störungsbilder (Angststörungen, Depressionen, Zwänge, ...) ab.

Praxis donnerstags und freitags geöffnet

In Waldreichs wird sie übrigens immer donnerstags und freitags in der frisch hergerichteten Paxis in der Schlossgasse praktizieren. Termine kann man per Telefon oder Mail (0676/499 51 80; praxis@ferstl-psychotherapie.at) vereinbaren. Dass sie den Start ihrer Tätigkeit unter der sperrigen Bezeichnung „Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision“ hinlegen muss, sieht sie als Qualitätssicherung für die Klienten. Denn wöchentlich muss Ferstl mit einem weiteren Therapeuten die Fälle – natürlich unter Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht – besprechen.

ferstl-psychotherapie.at

