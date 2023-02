WAV baut in Gastern

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Ein Grundstück im Ortsgebiet im Ausmaß von rund 1.200 m², gegenüber dem Kommunalzentrum, wurde von der Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft Waldviertel angekauft.

Hier sollen sechs bis neun neue Wohnungen entstehen. „Wir haben uns für dieses Grundstück entschlossen, weil wir geförderten Wohnbau lieber in einem bestehenden Zentrum errichten wollten und Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort für uns ist“, erklärt WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger, dass eine Sanierung des bestehenden Gebäudes leider unwirtschaftlich wäre. Die Baucontainer sind bereits in Stellung gebracht, mit dem Abriss wird begonnen, sobald es die Witterung erlaubt. „Durch die enorme Auslastung war an einen Beginn der Arbeiten im Vorjahr nicht zu denken“, so Damberger.

Geplant ist die Errichtung von Wohnraum für junge Menschen sowie für die ältere Generation. Die Wohnungen sollen barrierefrei erreicht werden können, mit der Planung ist der Karlsteiner Architekt Reinhard Litschauer betraut. Die Einreichpläne sollen im Frühjahr bis Sommer 2023 fertig sein, die aktuell geltenden Förderrichtlinien der NÖ Wohnbauförderung sollen darin berücksichtigt werden. Wenn es zu keinen unvorhergesehenen Verzögerungen kommt, ist der Baubeginn im Spätherbst 2023 bis Frühjahr 2024 geplant.

„In der Zwischenzeit wird die frei gewordene Fläche als öffentlicher Parkplatz genutzt“, stellt Bürgermeister Roland Datler fest. Doch auch nach Bauende ist geplant, einige öffentliche Parkplätze auf dem Areal für die Gemeinde zu erhalten. „Dorfladen, Kommunalzentrum und Kaffeehaus sind gegenüber, daher ist der Bedarf an Parkplätzen auf jeden Fall gegeben“, ist Datler sicher, dass die nahe Infrastruktur für die zukünftigen Bewohner von Vorteil ist.

Abschließend verweist Datler darauf, dass mit der WAV auch beim Umbau des Amtshauses bereits ein kompetenter Partner für die Hausverwaltung gefunden werden konnte: „Uns ist enorm wichtig, dass wir mit regionalen Partnern arbeiten können. Und die Erfahrungen mit der WAV waren bisher durchaus positiv.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.