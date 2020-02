Brasilianischer Karneval im Feuerwehrhaus Frühwärts .

Ein Carneval-Clubbing veranstaltete erstmals der USV Gastern im Feuerwehrhaus Frühwärts am Samstag. Die Veranstalter waren in brasilianischen Fußballdressen gekleidet und versorgten an der Copacabana-Bar die kostümierten Gäste.