Sachkundenachweis für mehr Sicherheit

In Jägerkreisen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Jagdhunde eine Ausbildung durchlaufen müssen, ebenso wie ihre Besitzer. Mit der neuen Hundehalterverordnung soll nun auch „normalen“ Hundebesitzern etwas mehr Verständnis für ihre Vierbeiner vermittelt werden.

„Ich finde es eine gute Idee, die Hundebesitzer auf die Verantwortung aufmerksam zu machen, die mit der Anschaffung eines Lebewesens einherget“, ist Bezirksjägermeister Albin Haidl erfreut, dass diese Verordnung in Kraft getreten ist. „Wenn jemand schon 40 Jahre lang Hundehalter ist, dann wird man ihm nicht mehr viel Neues erzählen können, anders bei Personen, die sich zum ersten Mal einen Hund einstellen“, betont Haidl, empfiehlt dennoch auch alteingesessenen Hundefreunden eine Teilnahme an der Informationsveranstaltung. „Man kann immer wieder etwas dazu lernen, auch wenn drei Stunden eine minimale Zeitspanne sind.“

Haidl: Keine Hunde „aus dem Kofferraum“ kaufen

Eindringlich warnt Haidl davor, Hunde „aus dem Kofferraum“ zu kaufen, da dies nur selten verantwortungsvolle Züchter sind, die sich auch noch nach der Vergabe und Hund und Herrchen kümmern. „Für einen seriösen Züchter ist es auch nach Jahren noch interessant, was aus seinem Welpen geworden ist“, verweist Haidl (er züchtet selbst Jagdhunde und bildet diese auch aus) auf eine eigene Whats-App-Gruppe.

Der Schremser Tierarzt Bernhard Kammerer, der als Präsident der NÖ Tierärztekammer bei der Novelle des Hundehalte-Gesetzes maßgeblich beteiligt war, ist über diese neue Regelung erfreut. „Der Hund ist und bleibt der beste Freund des Menschen und dafür sollte sich jeder Hundehalter einmal im Leben drei Stunden Zeit nehmen“, stellt Kammerer klar.

Bei der Erlangung des Sachkunde-Nachweises würde ein potentieller Hundehalter einmal ein Grundverständnis für den Hund erhalten und es wird ihm bewusst gemacht, was es eigentlich heißt, einen Vierbeiner zu besitzen. „Deshalb ist es wichtig, diesen Kurs vor dem Hundekauf zu machen. Denn nicht jeder Hund passt zu jedem.“ Natürlich seien auch die Vortragenden gefordert, die Informationen so weiter zu geben, damit diese auch bei den Teilnehmern hängen bleiben.

Kammerer: „Strafen bei Nicht-Einhaltung“

Ob ein neuer Hundehalter innerhalb der sechsmonatigen Frist den Sachkundenachweis erbringen kann, überprüft laut Kammerer die zuständige Gemeinde. Sollte es dabei Probleme geben, werde die Bezirkshauptmannschaft informiert und es gibt ein Strafverfahren. „Es sollte kein Hund abgenommen werden. Aber die Strafen bei Nichterbringung des Sachkundenachweises werden sicherlich höher sein, als der Sachkundenachweis selber“, betont Kammerer.

Dass Hundehalter sich Gedanken über eine ausreichende Haftpflichtversicherung machen müssen, sei ebenfalls von Vorteil. „Da könnte man auch gleich eine eigene Hunde-Krankenversicherung in Erwägung ziehen. Damit sind ja die oft sehr hohen Behandlungskosten abgedeckt.“ Durch die neuen Vorgaben im Hundehalte-Gesetz seien laut dem Präsidenten der NÖ Tierärztekammer die Grundlagen für ein besseres Miteinander von Hund und Hundehalter gegeben. „Es wird aber weiterhin ein Animal-Hoarding und auch das Aussetzen von Hunden und anderen Tieren, die gerade in der Urlaubszeit ein Thema werden, geben. Vielleicht besteht aber jetzt die Chance, dass die Zahl der ausgesetzten Tiere sinkt.“

Kohlhofer: „Echo bei Hundefreunden ist gut“

Bereits über erste Erfahrungen zum Sachkundenachweis verfügt Irene Kohlhofer von der Hundeschule Mold. Sie organisiert gemeinsam mit Tierärztin Karin Ertl aus Gars die Informationsabende. „Der erste Termin wurde sehr gut angenommen. Besonders für neue Hundebesitzer ist es wichtig, sich über die richtige Ernährung oder die richtige Versorgung des Hundes zu informieren“, meldet sie durchaus eine positive Resonanz aus dem Kreis der Hundebesitzer. „Ein Paar hat sich sogar gleich für unseren Welpenkurs angemeldet“, berichtet Kohlhofer, die empfiehlt, sich bereits vor der Anschaffung eines Hundes Gedanken zu machen, was man mit dem Vierbeiner unternehmen und wieviel Zeit man für ihn aufwenden kann und will. „Nicht jeder Hund passt zu jedem Besitzer. Besonders, wenn man sich zum ersten Mal entschließt, sein Leben mit dem besten Freund des Menschen zu teilen, sollte man sich nicht nur von lieb und putzig leiten lassen“, warnt die zertifizierte Hundetrainerin, die zusätzlich eine Prüfung für die Berechtigung zur Abhaltung der Informationsabende für Sachkundenachweise ablegen musste. Auch rechtliche Belange wie Leinen- oder Maulkorbpflicht werden behandelt. Wichtig ist Kohlhofer, dass bei den Informationsgesprächen Zeit für Fragen bleibt, die unweigerlich auftreten. Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens sechs Personen. Die nächsten Termine im Großraum Gars/Mold sind am Samstag, 17. Juni und Samstag, 22. Juli (jeweils um 15 Uhr) sowie am Dienstag, 11. Juli, um 17 Uhr geplant. „Wir behalten uns jedoch vor, bei zu wenigen Interessenten die Termine zusammenzulegen“, erklärt Kohlhofer.

Erwin Schlosser: „Schnellschuss“

Vorwiegend Widerstand gegen das Hundehaltegesetz ortet Erwin Schlosser vom Tierheim in Gastern. „Ich hatte erst am vergangenen Wochenende eine Diskussion, bei der eine ältere Dame meinte, dass sie dann lieber auf den Hund verzichten würde, als sich die Information anzuhören“, erinnert sich Schlosser, der selbst nur wenig von der Vorordnung hält. „Das ist ein Schnellschussgesetz von unseren Politikern, das letztendlich die Tierheime ausbaden werden. Der illegale Handel mit Hunden wird sich dadurch nicht einschränken lassen, ich befürchte eher das Gegenteil.“