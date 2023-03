Angelina als „Madame Durand“ auf der Bühne Weinviertel

Angelina Nigischer-Traxler wird in der Rolle der „Madame Durand“ nicht nur dem Womanizer Julien den Kopf verdrehen. Die Komödie garantiert ein Spektrum an Humor und verspricht einen heftigen Angriff auf die Lachmuskulatur.

Premiere ist am 11. März, weitere Spieltermine sind am 17., 18., 24. und 25. März, jeweils um 19.30 Uhr sowie am 26. März um 17 Uhr. Kartenreservierungen sind unter office@konzerthaus-weinviertel.at oder unter Tel. 02956/2204-16 möglich.

Für jene, die gerne einen unbeschwerten Theaterabend genießen möchten, bietet Waldviertel-Reisen am Samstag, 25. März, eine Busfahrt zur Vorstellung an. Der Pauschalpreis für Fahrt und Eintrittskarte zur „Kaktusblüte“ beträgt 52 Euro. Anmeldungen für die Fahrt sind unter Tel. 02845/243 oder office@waldviertelreisen.at möglich. Die Abfahrt bei Firma Rieder in Oberndorf/Weikertschlag ist um 17.30 Uhr, Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Weikertschlag, Großau, Modsiedl, Raabs. Aigen, Irnfritz und Horn.

