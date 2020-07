„Wer Gutes erfährt, sollte es aus Dankbarkeit weitergeben“ – dieses chinesische Sprichwort nahm sich Hermann Haslinger zu Herzen und gründete deshalb am 11. Juli einen Gesundheitsstammtisch in Eibenstein. Für ihn war es ein Sprung ins kalte Wasser, da er nicht wusste, ob und wie viele Interessierte er in den Ausschreibungen dafür begeistern konnte. Doch die Besucheranzahl sprach für sich und übertraf sogar seine Erwartungen.

Er selbst ist als Vorbeter bei Begräbnissen tätig und trifft so auf die verschiedensten Menschen mit unterschiedlichstem Wissen. „Gerade in so einer Situation führe ich immer die besten Gespräche, da die Beteiligten gewisse Dinge offen und ehrlich ansprechen. So kommen mir schon einmal diverse Kontakte von Ärzten, Therapeuten oder Spezialisten zu Ohren“, verrät er. Dieses Wissen wollte er verbreiten.

Ehrlich erzeugte Lebensmittel sind ein Anliegen

Neben dem Austausch von Informationen im Gesundheitsbereich, ist es ihm auch ein großes Anliegen, ehrlich erzeugte und verkaufte Lebensmittel unter die Leute zu bringen, sodass sie einen fixen Platz in möglichst vielen Haushalten einnehmen. Deshalb standen die regionalen Bio-Produkte von Karl Ringl aus Rappolz im Fokus des ersten Treffens. Der Bio-Bauer aus Überzeugung stellte einen Teil seiner Produkte vor. Für ihn ist ganz entscheidend, wovon er sich ernährt und hat so folgenden Leitsatz verinnerlicht: „Lass die Nahrung deine Medizin sein und deine Medizin deine Nahrung.“ Besonders wichtig war es ihm deshalb, wichtige Inhaltsstoffe hervorzuheben und Unterschiede zu erklären.

Wunsch nach Bioladen

Davon war auch Kulturstadträtin Margit Auer begeistert. „Alles was in Richtung Natur geht, unterstütze auch ich gerne. Ich wünsche mir einen Bioladen auch in Raabs, um regionale Produkte für die Bevölkerung leichter zugänglich zu machen“, erklärt Auer und wird ihr Bestes geben, den Wunsch auch zu verwirklichen.

Im Anschluss blieb noch genügend Zeit, sodass eifrig Kontakte von Spezialisten ausgetauscht wurden. Jeder durfte persönliche Erfahrung mit den anderen Besuchern teilen, sodass eine rege und informative Gesprächsrunde entstand. Nach einem ähnlichen Konzept werden auch zukünftige Treffen im Abstand von ungefähr zwei Monaten ablaufen: „Ganz ungezwungen, ohne Formalitäten oder jegliche Bürokratie können Informationen und gute Adressen ausgetauscht werden. Dazu habe ich mir vorgenommen, einen Referenten einzuladen oder eventuell auch Exkursionen durchzuführen, um über bestimmte Themen mehr zu erfahren“, so Haslinger.

Am 5. September wird der nächste Gesundheitsstammtisch um 14 Uhr im Gasthaus Pölzer über die Bühne gehen.