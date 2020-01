Der Einladung der Marktgemeinde zum Neujahrs- und Wirtschaftsempfang am vergangenen Freitag im Gasthof Pichler folgten zahlreiche Besucher und Ehrengäste, die von Bürgermeisterin Anette Töpfl begrüßt wurden. Moderator Wolfgang „Rex“ Ramharter sorgte mit seiner nahezu kabarettreifen Conférence für die heitere Note, das Jugendorchester „Smiley“ für die musikalische Umrahmung – zur Eröffnung passenderweise mit dem Stück „A New Beginning“.

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Johannes Tüchler hob in seiner Ansprache hervor, dass die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Vitis seit 15 Jahren um vier Prozent angewachsen ist, was einmalig im Waldviertel sei. Die Gründe sieht Tüchler in der verkehrstechnisch günstigen Lage, dem ständig erweiterten Angebot von Wohnraum und nicht zuletzt im hervorragenden Vereins- und Freiwilligenleben.

In einer Multimediashow wurden die Leistungen der Gemeinde im vergangenen Jahr präsentiert, darunter die Neugestaltung der Stiege zum Kirchenplatz, die Erneuerung beziehungsweise Anlage von Straßen, Kanal-, Wasser- und Glasfaserleitungen, die Schaffung von neuem Bauland, die Eröffnung des neuen Bauhofs sowie Betriebsansiedlungen der Firma Pollmann oder dem NÖN-Newsroom Waldviertel. Bürgermeisterin Anette Töpfl stellte die Vorhaben der Gemeinde für das Jahr 2020 vor.

Dazu zählten unter anderem die Generalsanierung der Gebäude der Volksschule und Mittelschule, die Schaffung von neuem Bauland in Vitis und einigen Katastralgemeinden, die Restaurierung der Kapelle in Sparbach sowie die Erweiterung der Angebote in Schule und Kindergarten.

E-Bike-Verleihstation und der Adventmarkt

Eine Verleihstation für E-Bikes ist außerdem geplant. Der nach 20 Jahren pausierende und 2019 wiederbelebte Vitiser Adventmarkt wird auch heuer wieder abgehalten werden und soll im Zweijahresrhythmus fortgesetzt werden.

Landtagspräsident Karl Wilfing – den Wolfgang Ramharter als „lässigen Kerl“ bezeichnete – betonte, wie wichtig es sei, in der Gemeinde alle Bürger miteinzubinden. Besonders erfreulich sei, dass es zum Stichtag 1. Jänner 2020 in Niederösterreich so viele Beschäftigte gab wie noch nie. Extra-Applaus vom Publikum erntete Wilfing dafür, dass er aus dem Gedächtnis alle Vitiser Katastralgemeinden aufzählen konnte.

Jungbürger erhielten ihre Briefe & Geschenke

Die Jungbürger Sophie Bittermann, David Hofstätter, Christian Töpfl (alle aus Vitis), Ines Eggenberger aus Sparbach, und Manuel Weiß aus Großrupprechts hatten im Jahr 2019 ihr 18. Lebensjahr vollendet. Sie erhielten beim Neujahresempfang ihre Jungbürgerbriefe und ein kleines Geschenk.

Der offizielle Teil wurde mit der NÖ Landeshymne beendet, hinterher labten sich die Gäste beim reichhaltigen Buffet.