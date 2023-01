Thaya: Mit Musik ins Neue Jahr

Beschwingt in das Jahr 2023 führte die Blasmusik Thaya die Besucher des Neujahrskonzerts am Samstagabend im vollbesetzten Saal des Gemeindezentrums. Durch das Programm führten so kompetent wie humorvoll die Marketenderinnen Agnes Kloiber, Angelika Knapp und Jessica Pichler.

Feuriger Start mit preußischem Marsch

Dynamisch eröffnet wurde das Konzert mit dem Prinz Eitel Friedrich - Marsch, einem Militärmarsch, den Hermann Ludwig Blankenburg anlässlich der Geburt des preußischen Prinzen Eitel Friedrich komponierte. Die Musik von Ennio Morricone aus dem Italo-Western „Für eine Handvoll Dollar“ führte nach Mexiko, die Komposition „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler ließ die als Folge des Klimawandels schwindenden Gletscher ein Klagelied anstimmen, in einem Medley aus Kompositionen des Easy-Listening-Pioniers Bert Kaempfert waren Evergreens wie „Swinging Safari“ oder „Spanish Eyes“ eingeflochten.

Der „Slawonische Marsch“ bot ein herausforderndes Wechselspiel der unterschiedlichen Blas instrumente, ein legendärer Melodienreigen aus der Operette „Die lustige Wtwe“ von Franz Lehár sorgte für sinnliches Flair, die anspruchsvolle, von Manfred Sternberger zur Geburt seines Enkelkinds komponierte „Ouvertüre of a New Life“ wurde von den Musikern brillant dargeboten. Bei „Tage wie diese“ von der Punk-Rock-Band Die Toten Hosen sorgte Erich Gepp mit üppigen Riffs auf seiner E-Gitarre für rebellische Stimmung.

Unter dem dynamischen Dirigat von Kapellmeister Philipp Rosenblattl lief die Blasmusik Thaya zur Höchstform auf und begeisterte mit ihrem superben Spiel das Publikum. Rosenblattl überließ auch vor über gehend das Dirigentenpult seinem Stellvertreter Lukas Honeder, der diese verantwortungsvolle Aufgabe tadellos ausführte.

Nach begeistertem Applaus wurden die Besucher noch mit Zugaben belohnt: Es folgten die Libišská Polka von Jaroslav Marek und als obligater Abschluss der Radetzky-Marsch von Johann Strauß Vater, bei dem das Publikum freudig im Takt mitklatschte.

Leistungsabzeichen in Bronze für Timo Meller

Thomas Merzdovnik (links), Bezirkskapellmeister-Stellvertreter in der Bezirksarbeitsgmeinschaft (BAG) Horn-Waidhofen, übergab dem jungen Tenorhornisten Timo Meller (Mitte) das Leistungsabzeichen in Bronze für sehr guten Erfolg. Mit ihm freuten sich Obmann Christoph Hrovat, Kapellmeister Phi lipp Rosenblattl und Jugendreferentin Eva Bräuer. Foto: Monika Freisel

Auch eine Ehrung wurde im Rahmen des Neujahrskonzerts durchgeführt: Timo Meller erhielt das Leistungsabzeichen in Bronze für sehr guten Erfolg, Bezirkskapellmeister-Stellvertreter in der Bezirksarbeitsgmeinschaft (BAG) Horn-Waidhofen, Thomas Merzdovnik, überreichte die Urkunde an den jungen Tenorhornisten.

