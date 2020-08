Seit Mitte März standen die Reisebusse von Frank Reisen coronabedingt still. Jetzt, fünfeinhalb Monate nach dem Tag, als der Lockdown verkündet wurde, brach erstmals wieder ein Frank-Bus zu einer Fahrt ins Ausland auf.

Die neuntätige Tour in die Schweiz war der Auftakt für den Neustart ins Reisebusgeschäft. „Die Stimmung an Bord war sehr positiv. Die Leute waren froh, endlich wieder verreisen zu können“, erzählt Geschäftsführer Christoph Wurz im Gespräch mit der NÖN. Die Sicherheit stand im Mittelpunkt: „Jeder Reiseteilnehmer bekommt bei uns eine Faceshield oder Kinnschild geschenkt, das ist bequem zu tragen und man bekommt ungehindert Luft“, betont Wurz.

Luft im Bus wird alle ein bis zwei Minuten ausgestauscht

Es sei überhaupt nicht gefährlich zu verreisen, wenn man sich an zwei einfache Grundregeln halte: Einen Meter Abstand halten und eine Maske oder Faceshield benutzen: „Der Bus ist das am besten gelüftete Fahrzeug, besser als ein Flugzeug. Die Luft wird einmal pro Minute ausgetauscht, selbst wenn die Klimaanlage bei großer Hitze zu 50 Prozent mit Umluft arbeitet, haben wir noch alle zwei Minuten einen kompletten Luftaustausch. Dazu kommt noch, dass die Luft nach unten weg geht, wodurch etwaige Tröpfchen und Aerosole rasch aus dem Gesichtsbereich entfernt werden“, erklärt Wurz.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die Busse in Kürze mit einem virentötenden Filter ausgestattet. „Wir fahren auch immer mit dem größten Bus, also einem 50- oder 60-Sitzer, mit 30 Passagieren, damit die Abstände möglichst groß bleiben“, fügt Wurz hinzu.

Flexible Reaktion auf Reise möglich

Und anders als bei Flugreisen sei man mit dem Bus flexibel und könne eine Reise notfalls einfach abbrechen, wenn etwa Reisewarnungen oder Grenzschließungen drohen. „Man kombiniert dadurch den Vorteil der flexiblen Reaktion, wie sie bei Reisen mit dem Auto gegeben ist, mit dem Komfort, nicht selber fahren und sich in der Fremde zurechtfinden zu müssen“, führt Wurz einen Aspekt an, der angesichts der sich ständig ändernden Infektionslage im In- und Ausland zur Unsicherheit beim Thema Reisen beiträgt.

Geschäftsführer Christoph Wurz rechnet 2021 mit Ansturm

Der Frank-Reisen-Geschäftsführer sieht den Bustourismus daher mit einem gewissen Startvorteil ausgestattet, wenn es, wie er hofft, im kommenden Jahr zu einer allmählichen Normalisierung der Lage kommen sollte: „Wir wissen, die Leute wollen fort, und rechnen daher mit einem Ansturm, wenn alles wieder halbwegs normal ist. Wir sehnen den Tag herbei, an dem wir wieder normal fahren können.“

Michael Schwab Geschäftsführer Christoph Wurz freut sich, dass es wieder erste Busfahrten auch ins Ausland gibt.

Bis dahin ist allerdings noch eine wohl längere Durststrecke zu überwinden. Dass Frank Reisen breit aufgestellt ist und neben dem Reisebüro- und Busreisegeschäft auch den Linienverkehr stark ausgebaut hat, erweist sich in der Coronakrise als großer Vorteil. „Der Linienverkehr sichert die Arbeitsplätze unserer Buslenker. Wir haben unseren Betrieb so auf die Krise eingestellt, dass er nachhaltig funktioniert und wir längerfristig überleben können“, führt Wurz aus.

Im Reisebürobereich musste er hingegen die Belegschaft von 18 auf sieben Mitarbeiter reduzieren. Kurzarbeit sei keine Option gewesen, weil es in einigen Bereichen null Umsatz und keine wirkliche Arbeit für die Mitarbeiter gegeben habe. Hier auf Kurzarbeit zu setzen, verbunden mit der nötigen Vorstreckung der Löhne für bis zu drei Monate, hätte das Überleben der Firma gefährdet, ist Wurz überzeugt.

Verzicht auf Rückzahlung von Anzahlungen hilft Firma

Dank des sehr guten Verhältnisses zu den regionalen Banken konnte Frank Reisen Leasingverträge und Kredite aussetzen. „Diese Zahlungen sind natürlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, aber sie werden erst dann fällig, wenn wir auch wieder entsprechende Einnahmen haben“, erläutert Wurz. Nicht zuletzt trügen auch die Kunden selbst dazu bei, den Betrieb am Leben zu halten. Statt auf einer Rückzahlung für Anzahlungen stornierter Reisen zu bestehen, hätte viele Kunden darauf verzichtet und die Anzahlung für Reisen im nächsten Jahr stehen lassen.