Frischer Wind im Friseursalon Vitis

Ab 1. September stehen die Zeichen für den Vitiser Friseursalon auf Neustart: Nach zehn Jahren übergibt Elisabeth Wais den Salon an das Team der gelernten Friseurmeisterin und Leiterin des Salons in Schweiggers, Sandra Fandl.

Mit knapp 20 Jahren Erfahrung als Stylistin sorgt Sandra Fandl nun auch in Vitis für ein vielfältiges Angebot an Beauty-Dienstleistungen: „Brauen- und Lashlifting, Kera Silk Behandlung, Waxing, Make-Up und natürlich sämtliche klassische Friseurdienstleistungen – wir haben für unsere Kunden ein breites Angebot in Vitis vorbereitet und freuen uns bereits auf den Start.“

Laufend lässt sich das dreiköpfige Team weiterbilden, um keine Trends und neuen Methoden zu verpassen und stets auf dem neuesten Stand zu sein. Der Friseursalon Vitis ist ab September montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags geöffnet. Terminvereinbarung wird empfohlen.

