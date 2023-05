Neuer Vorstand für den Dorferneuerungsverein Groß- und Kleintaxen

Bei Generalversammlung des Dorferneuerungsvereines Groß- u. Kleintaxen wurde der Vorstand neu gewählt, nachdem Kassabericht und Rechnungsabschluss 2022 einstimmig beschlossen wurden.

Vor der Neuwahl des Vorstandes gab der Obmann Franz Eglau einen kurzen Rückblick über die vergangen vier Jahre. In dieser Zeit wurde die Außenfassade beim Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus in Großtaxen hergestellt und Arbeiten im Innenbereich vorgenommen. An Veranstaltungen konnte nur zweimal das Sommerfest abgehalten werden, der Rest fiel „Corona“ zum Opfer. Für die unermüdliche große Einsatzbereitschaft im Vorjahr beim Sommerfest überreichten Obmann Franz Eglau und die Obmannstellvertreterin Christa Sommer an Gottfried Stallecker-Stangl einen Geschenkkorb.

Für seinen Einsatz beim vorjährigen Sommerfest übergaben Franz Eglau und die Christa Sommer an Gottfried Stallecker-Stangl einen Geschenkkorb. Foto: Franz Eglau

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde Christa Sommer zur Obfrau und Kornelia Weiß zur Obfrau-Stellvertreterin gewählt. Die weiteren Funktionen übernehmen Tamara Fogowitz (Kassier), Erna Novorolsky (Kassier-Stellvertreter), Erwin Macho (Schriftführer) und Stefan Sommer (Schriftführer-Stellvertreter).

Der neue Vorstand des Dorferneuerungsvereins Groß- und Kleintaxen: Erwin Macho, Stefan Sommer, Christa Sommer, Kornelia Weiß, Tamara Fogowitz und Erna Novorolsky. Foto: Franz Eglau

Die neugewählte Obfrau bedankte sich für das Vertrauen bei den Mitgliedern und wünschte sich auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

Zum Abschluss wurde den ausgeschiedenen Funktionären für die geleistete Arbeit ein besonderer Dank ausgesprochen und Geschenkkörbe überreicht. Eduard Pusam war von 2004 bis 2023 Kassier, Franz Eglau hat die Funktion des Obmannes von 2019 bis 2023 ausgeübt.

