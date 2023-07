Gehälter im Stadtamt: Waldhäusl kritisiert Ungleichbehandlung

Heftige Kritik seitens der FPÖ gab es im nicht-öffentlichen Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung in Waidhofen. Konkret ging es um einen Wunsch nach einer Gehaltserhöhung für sechs Mitarbeiter und die Abberufung eines Mitarbeiters von einem höher bezahlten Funktionsdienstposten auf einen niedriger bezahlten Funktionsdienstposten.

„Die Gehaltserhöhung für die sechs Mitarbeiter wurde mit dem Argument, man müsse alle gleich behandeln, weil es sonst böses Blut gebe, abgelehnt. In einem anderen Beschluss wurde einem Mitarbeiter, der von seinen Dienstposten abberufen wurde, und der nun einen Posten mit einer niedrigeren Gehaltseinstufung erhält, eine freiwillige Zulage zum Ausgleich des finanziellen Verlustes gewährt“, fasst Waldhäusl zusammen.

Diese Zulage sei etwas, was man als Gemeinde grundsätzlich machen könne, es gehe hier aber um rund 180.000 Euro, welche die Gemeinde insgesamt bis zur Pensionierung des betreffenden Mitarbeiters freiwillig bezahle. Im Gegenzug würde man aber Mitarbeitern, die ihre Arbeit gut machen, eine Gehaltserhöhung mit dem Argument der Gleichbehandlung verweigern, kritisiert Waldhäusl, dass hier offenbar mit zweierlei Maß gemessen und argumentiert werde.

„Wenn in der Stadtgemeinde Waidhofen jemand mit den richtigen Personen befreundet ist und mit ihnen auf Urlaub fährt, dann geht alles. Das ist Freunderlwirtschaft auf Kosten der Steuerzahler“, wettert Waldhäusl. Er führt auch einen Fall in der Vergangenheit an, wo eine Mitarbeiterin, die freiwillig gegangen ist, Ausbildungskosten zurückzahlen sollte. Wer eben nicht mit den richtigen Leuten befreundet sein, werde in Waidhofen zweitklassig behandelt.

Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) verweist auf die Nicht-Öffentlichkeit der Sitzung. Zur Situation mit den sechs Angestellten, deren Wunsch auf Gehaltserhöhung abgelehnt wurde, merkt Ramharter an, dass es darum gehen, fair und gerecht vorzugehen. „Es gab insgesamt gute Lohnabschlüsse, durch die Abschaffung der kalten Progression bleibt den Mitarbeitern mehr Nettogehalt übrig, und wird müssen als Gemeinde sparsam mit Steuergeld umgehen“, stellt Ramharter klar.

Im Fall des versetzten Mitarbeiters seien die Voraussetzungen allerdings anders. „Dieser Mitarbeiter wurde damals mit außerordentlichen Vorrückungen aus der Privatwirtschaft geholt. Diese Zulagen jetzt zu streichen, weil er nun mit anderen Aufgaben betraut wird, wäre nicht fair. Die Meinungen, wie hier vorgegangen werden soll, gingen zwischen den Fraktionen weit auseinander, worauf wir uns letztlich geeinigt haben, ist ein Mittelweg“, sagt Ramharter.