Das Arzthaus in Großau wird verkauft: Kathrin Hofbauer, Ärztin für Allgemeinmedizin, ist mit diesem Ansuchen an die Stadtgemeinde als Besitzer des Gebäudes herangetreten. Der Gemeinderat sagte mit großer Mehrheit zu, das 636 Quadratmeter große Arzthaus um 37.100 Euro zu verkaufen. Zwei Mandatare enthielten sich ihrer Stimme.

ÖVP-Gemeinderat Hermann Waitz erklärt, dass die Entscheidung „mehr oder weniger meine Region betrifft, und es ist vielleicht nicht das Beste, wenn die Gemeinde kein Arzthaus mehr hat“. Es sei nicht zu wünschen, aber würde es zu einem Wechsel des Arztes kommen, „dann haben wir kein Arzthaus mehr. Ob wir dann einen Mediziner nach Großau bekommen, ist für mich fraglich“, führt er aus. ÖVP-Amtskollege Franz Waitz befürchtet, dass es ohne ein „Gemeindearzthaus vielleicht schwierig sein wird, wieder einen Arzt zu bekommen“.

Sollte die Region keinen Mediziner zur Verfügung haben, müssten die Bewohner nach Raabs oder Drosendorf fahren. „Ich weiß nicht, ob es gut ist, das Gebäude zu verkaufen.“

ÖVP-Bürgermeister Rudolf Mayer erklärt, „dass das gar nichts damit zu tun hat, weil es den klassischen Gemeindearzt nicht mehr gibt“.

Man dürfe nicht davon ausgehen, dass mit dieser Entscheidung kein Arzt mehr kommt. Als Gemeinde werde man selbstverständlich immer bemüht sein, dass die Stelle besetzt bleibt. „Was in 20 Jahren ist, kann man überhaupt nicht voraussagen“, sagt Mayer.

„Müssten in die Sanierung investieren"

Außerdem sei man als Sanierungsgemeinde dazu angehalten, Objekte zu verkaufen. „Wir müssten mehrere 100.000 Euro in die Sanierung investieren, das spielt mit hinein.“ Die Ärztin habe jetzt den Vorteil, alles ganz nach ihren Wünschen erneuern zu können. Hofbauer übernahm 2019 die Praxis, schon zu diesem Zeitpunkt war der Erneuerungsbedarf des Hauses Thema. Die Ärztin will ihren Lebensmittelpunkt nach Großau verlegen. „Insgesamt sind wir froh, dass wir sie haben. Sie weiß, wie man mit Menschen umgeht“, lobt der Bürgermeister. Der Zulauf zu ihrer Praxis sei groß. „Sie ist ein großer Gewinn für das Gesundheitswesen in der Stadtgemeinde. Wir haben mit ihr und Kiril Kirilov zwei kompetente Ärzte.“

Der Mehrheit der ÖVP stimmte für den Verkauf, ebenso alle SPÖ-Mandatare. Der Verkaufspreis des Gebäudes entspricht dem Verkehrswert, den das Gebietsbauamt Krems ermittelt und in einem Gutachten festgehalten hat. Der Gemeinderat beschloss außerdem, das Haus lastenfrei zu übergeben: Der Kreditrest von 18.200 Euro aus dem Sanierungsprojekt 1987/88 wird vorzeitig getilgt. Ein Restbetrag bleibt aus dem Verkauf übrig, dieser wird in die Errichtung von Parkflächen in der Nähe des Arzthauses investiert.