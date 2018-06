Sechs Stiere entliefen in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niederedlitz.

Kurz nach ein Uhr morgens wurden die Tiere im Dorf im Bereich der Kreuzung mit der Bundesstraße von Passanten bzw. vorbeifahrenden Fahrzeuglenkern gesehen und Feuerwehr und Polizei informiert. Die Suche nach den rund 500 Kilogramm schweren Stieren gestaltete sich aufgrund der Dunkelheit als schwierig. Neben der Feuerwehr Niederedlitz waren auch einige Ortsbewohner, die selbst Tiere halten und daher Erfahrung im Umgang damit haben, bei der Suche dabei.

Eine große Hilfe war der Suchscheinwerfer der Feuerwehr. Zwei Tiere hatten sich gemeinsam in Richtung Merkengersch aufgemacht, die übrigen vier, ebenfalls in der Gruppe, waren in Richtung Thaya aufgebrochen. Ein Einfangen auf freier Fläche war nicht möglich, daher wurden die Stiere großräumig mit Autos und Leuten umzingelt und in den Ort zum Hof des Besitzers zurückgetrieben. Dort wurden sie dann wieder in den Stall gebracht. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden, gegen 3:30 Uhr morgens konnten die Feuerwehrleute und Dorfbewohner wieder in ihre Betten zurück.