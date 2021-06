Für kurze Zeit gelang es dem Bezirk Waidhofen, ein „weißer Fleck“ auf der Corona-Landkarte zu werden: Vom 19. bis 25. Mai wurde kein einziger Corona-Fall registriert, die Sieben-Tages-Inzidenz sank damit kurz auf Null.

Kurze Phase der Nullinzidenz vorbei, aber immer noch top. Am 26. Mai war damit jedoch schon wieder Schluss, es wurde wieder eine Neuinfektion gemeldet. Ein weiterer Fall folgte am 28. Mai. Damit lag die Sieben-Tages-Inzidenz zu Wochenbeginn bei 7,8 Fällen pro 100.000 Einwohner (zwei neue Fälle absolut). Das ist der gleiche Inzidenzwert wie am Montag der Vorwoche, die Zahlen bleiben demnach auf niedrigem Niveau stabil.

Niedrigste Inzidenz im Land NÖ, Platz sieben bundesweit. Mit diesem Wert liegt der Bezirk Waidhofen immer noch an der positiven Spitze Niederösterreichs, und immerhin auf siebenter Stelle bundesweit. Eine Nullinzidenz gab es mit Stand Montag lediglich im burgenländischen Bezirk Rust.

Im Waldviertel ist Waidhofen ebenfalls Spitzenreiter. Die Nachbarbezirke bewegen sich alle um eine Sieben-Tages-Inzidenz im 30er-Bereich und damit in der Nähe des Bundesdurchschnitts: Gmünd wies am Montag eine Sieben-Tages-Inzidenz von 30,1 (elf Fälle absolut), Horn 32,3 (zehn Fälle absolut) und Zwettl 38,1 (16 Fälle) auf.

Eine Person krank, vier in Quarantäne. Das sehr niedrige Infektionsgeschehen im Bezirk Waidhofen spiegelt sich auch in der Zahl der erkrankten und abgesonderten Personen wider. Laut Bezirkshauptmannschaft galt am Dienstagvormittag lediglich eine Person als erkrankt, vier Personen befanden sich in behördlich angeordneter Quarantäne.

Warum die Infektionszahlen im Bezirk Waidhofen derart stark gesunken sind, darüber kann man nur spekulieren.

Möglicherweise hat das Auftreten der Cluster in Thaya und Raabs mit dem Damoklesschwert der drohenden Abriegelung von Gemeinden die Bevölkerung sensibilisiert, die Regeln zum Infektionsschutz ernster zu nehmen. Genauso dürften aber das wärmere Wetter, mehr Aktivitäten im Freien, die laufenden kostenlosen Tests und die fortschreitenden Impfungen ihren Beitrag leisten.

Bezirkshauptmann: regelmäíg testen und zur Impfung anmelden. Um den Erfolg nicht zu verspielen, richtet Bezirkshauptmann Günter Stöger eine klare Aufforderung an die Bevölkerung: „Gehen Sie regelmäßig testen und lassen Sie sich impfen.“

Das Waidhofner Impfzentrum in der Sporthalle ist mittlerweile dank der gestiegenen Impfstoff-Liefermengen im Vollbetrieb: An drei Tagen pro Woche – Mittwoch, Donnerstag und Samstag – wird in der Bezirkshauptstadt geimpft.

: CDC-Eckert, Higgins