Welch komische Dinge passieren auf dieser Welt? Unter dem Motto „NIKIpedia - Wenn das die Omi wüsste ...“ macht sich das Multitalent „Tricky Niki“ am Samstag, 15. November, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Gedanken darüber, wie sich die Welt verändert hat.

Der Entertainer bietet in seinem Soloprogramm einen Unterhaltungsmix aus Bauchreden, Stand-up-Comedy und Zauberkunst auf höchstem Niveau und nimmt das Publikum mit in seine ganz persönliche Welt voll Mysterien und schräger Pointen. Eine Ausbildung zum Jedi geht mächtig daneben. Ein heißblütiger Drache fängt plötzlich selbst Feuer und Topflappen sorgen für ein unerwartetes Wunder. Doch was hat das alles mit Nikis Oma zu tun?

Die Besucher seiner Show werden es herausfinden. Informationen sind auch unter www.TrickyNiki.com zu finden.

Die NÖN verlost für 15. November 3 x 2 Karten . Für die Teilnahme eine Mail an redaktion.waidhofen@noen.at oder Postkarte an den NÖN-Newsroom, Ziegelofenstraße 3, 3902 Vitis, mit Kennwort „Tricky Nicky“, Name, Adresse und Telefonnummer schicken (Verlosung: 11. November, Ausschluss des Rechtsweges).