Neuer Mittelschul-Direktor setzt neue Schwerpunkte in Groß-Siegharts

Wie vor Schulbeginn in der NÖN berichtet, befindet sich die Neue Mittelschule (NMS) in Groß-Siegharts gerade mitten im Umbau zu einem „Schulcampus“, der neben der der NMS auch die Volksschule und die Allgemeine Sonderschule beherbergen soll. Doch nicht nur gebäudetechnisch wird im Schulhaus einiges anders, es gibt seit Beginn des Schuljahres im September einer weitere „Neuerung“ an der Schule: Michael Steinböck ist neuer Direktor der NMS.

Steinböck ist seit sieben Jahren an der Volksschule Groß-Siegharts tätig, seit dem Vorjahr ist er Schulleiter der Volksschule und „Schule zum Leben“ (ASO) Groß-Siegharts. Seit September ist er nun auch Direktor der Neuen Mittelschule.

„Medien/Technik/Naturwissenschaften“ als neue Hauptausrichtung

„Der Umbau der Mittelschule schreitet in großen Schritten voran, doch ein neues Schulgebäude allein macht eine moderne Schule nicht aus“, weiß Michael Steinböck, So wird zum Beispiel der bisherige technische Schwerpunkt der Schule vertieft und erweitert.

Die neue Hauptausrichtung der Schule nennt sich „Medien/Technik/Naturwissenschaften“ und wird sich ab dem Schuljahr 2024/25 auch in einer neuen autonomen Stundentafel widerspiegeln.

Der Medienschwerpunkt spannt sich vom Anwenden von Office-Programmen und Ablegen des ECDL über den Umgang mit Social Media, Foto- und Filmbearbeitung bis hin zum verantwortungsbewussten und produktiven Einsatz von Virtual Reality und Künstlicher Intelligenz. „Die ‚Neuen Medien‘ bieten eine unglaubliche Bandbreite an sinnvollen und zielgerichteten Einsatzmöglichkeiten. Diese werden die Schüler bei uns kennenlernen. Dafür ist in jeder Klasse eine zusätzliche Stunde des Pflichtgegenstandes ‚Digitale Grundbildung‘ vorgesehen“, erklärt Steinböck.

Kooperation mit Firmen wird vertieft

Der bewährte technische Schwerpunkt wird weitergeführt und ausgebaut. Dieser wird sich in vier große Themenfelder gliedern, sodass jedes Kind seine handwerklichen Vorlieben entdecken kann. Dabei wird vor allem auf die Vertiefung bestehender Kooperation mit ansässigen Firmen gesetzt. So sollen Firmen nicht nur besucht, sondern auch zum Teil in den Werkunterricht der Schule eingeladen werden.

Das Thema Naturwissenschaften ist ein besonderes Steckenpferd von Schulleiter Michael Steinböck: „Bereits in der Volksschule habe ich ein eigenes Fach dazu unterrichtet. Keine wissenschaftliche Richtung weckt die Neugierde, Begeisterung und den Forscherdrang so sehr wie die Naturwissenschaften!“

Motiviertes Lehrerteam ist Grundvoraussetzung

Für die Umsetzung all dieser Ziele braucht es allerdings nicht nur die Ideen alleine. „Alle Ziele werden in Abstimmung mit dem hervorragenden Lehrerteam entwickelt. Es entsteht hier an der Schule gerade eine Aufbruchstimmung mit motivierten Pädagoginnen und Pädagogen, begeisterten Kindern und neugierigen Eltern“, betont Steinböck. Besonders hebt er die Tatsache hervor, dass in das neue Schulgebäude im kommenden Schuljahr auch Volksschule und Sonderschule sowie die Nachmittagsbetreuung einziehen werden. „Das bietet viele zusätzliche Möglichkeiten und Synergien, die eine Schule alleine nicht bieten könnte“, freut sich Steinböck.

Auch die Gemeinde ist guter Dinge. „Wir nehmen gerade viel Geld in die Hand, um für Schülerinnen und Schüler, aber auch für den Lehrkörper, ein produktives Umfeld zu schaffen. Dieses aber mit neuen Ideen und Leben zu füllen, ist Aufgabe des Teams um den neuen Schulleiter Michael Steinböck“, merkt Bildungsstadtrat Johann Böhm (ÖVP) an.

Nähere Informationen über die Schwerpunkte der Mittelschule Groß-Siegharts, über das neue Schulzentrum und die Ausstattung der Schule erhalten Eltern und andere Interessierte an einem Informationsabend in der Schule am Dienstag, 24. Oktober ab 18 Uhr.