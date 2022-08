Schäden an Fassade: Dringender Handlungsbedarf

Werbung

Dringender Handlungsbedarf war bei der Fassade der Neuen Mittelschule gegeben: Nachdem sich über den vergangenen Winter der Zustand massiv verschlechtert hatte, entschloss sich die Stadtgemeinde Waidhofen zur Sanierung während der Sommerferien.

Da die von 1903 bis 1905 errichtete Schule unter Denkmalschutz steht, ist dies kein einfaches Unterfangen. „Es gibt sehr spezielle Vorgaben des Bundesdenkmalamts, welche Materialien und Techniken zum Einsatz kommen dürfen. Wir haben in Waidhofen zum Glück mit der Firma Müllner einen in solchen Dingen erfahrenen Partner“, erklärt die zuständige Stadträtin Marlene Böhm-Lauter (ÖVP). Für besonders heikle Arbeiten – die Restaurierung von Stuck- und Dekorelementen – kommt eine Restauratorin zum Einsatz.

Eigentlich wäre Böhm-Lauter davon ausgegangen, dass die Sanierung – zuletzt wurde 1998 beim Dachboden-Ausbau an der Fassade gearbeitet – noch ein paar Jahre Zeit habe. „Die Schäden waren aber nach dem Winter schlimmer als erwartet. Wenn wir noch länger gewartet hätten, wäre im nächsten Frühling der Putz runtergefallen“, stellt Böhm-Lauter klar.

Die Arbeiten an der Fassade sind derzeit im vollen Gang und sollen, wenn alles planmäßig verläuft, rechtzeitig zu Schulbeginn abgeschlossen sein.

Putz fiel in Volksschule von der Klassendecke

Rund 90.000 Euro kostet das Vorhaben. Farblich wird die Fassade nach der Renovierung heller und gelblicher sein als zuletzt. Damit will man sich dem Originalzustand annähern – das Schulgebäude dürfte ursprünglich beige- bzw. creme- oder elfenbeinfarben gewesen sein, wobei dies allerdings mangels Farbfotografien aus der Errichtungszeit schwierig exakt festzustellen ist.

Das nächste Vorhaben bei der Neuen Mittelschule wird die Renovierung der vier Säulen sein – allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

Eine von außen nicht sichtbare Baustelle gibt es übrigens in der Volksschule. Dort fiel in der Schulschluss-Woche in einer glücklicherweise leeren Klasse der zwei Zentimeter dicke Putz auf einer Fläche von etwa drei Quadratmetern von der Decke. Der betroffene Trakt wurde umgehend gesperrt und in neun Klassen die Decke freigelegt. Das Problem dürfte der nach einem heute nicht mehr zulässigen Verfahren auf die Betondecke aufgetragene Putz gewesen sein, der mit der Zeit die Haftung verloren hatte.

„Wir gehen kein Risiko ein und haben daher sofort reagiert. Bis zu den Herbstferien bleibt die Betondecke unverputzt, dann wollen wir sie zumindest weiß färbeln. Der betreffende Trakt muss sowieso saniert werden“, sagt Böhm-Lauter.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.