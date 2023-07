Erfolgreicher Workshop zum Badeplatz in Karlstein

Dazu wurde ein Workshop zum Badeplatz in der Augasse in Karlstein im Zuge der NÖ Dorferneuerung abgehalten. Der Workshop wurde von der Gemeinde Karlstein in Zusammenarbeit mit dem Ortserneuerungsverein Karlstein organisiert. Theresa Gerstorfer, Regionalberaterin der NÖ Dorf- und Stadterneuerung, übernahm die Moderation. Die Zielsetzung war es, das Potential des Badeplatzes voll auszuschöpfen und ihn zu einem attraktiven Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen zu machen.

DieTeilnehmer, darunter Vertreter aus verschiedenen Altersgruppen und Interessensbereichen, brachten eine Vielzahl von neuen Ideen und Vorschlägen ein. Auch die Kinder konnten ihre Vorschläge in Form von Zeichnungen festhalten. Neben einem Floß, weiteren Sitz- und Liegemöglichkeiten, Schattenplätzen und einem Mülltrennsystem, wurde unter anderem über eine Zipline über die Thaya und einen Beachvolleyballplatz diskutiert. Viele weitere Ideen und Anregungen fanden ihren Platz. Der Workshop fand wegen der unsicheren Wetterlage im Gemeindesaal statt.

„Der Badeplatz ist ein Juwel in Karlstein. Dass es jetzt auch noch die Möglichkeit gibt, Ideen einzubringen, ist wirklich toll“, meint eine Teilnehmerin. Die Ideen werden nun in einer Austauschrunde zwischen GemeindevertreterInnen und Ortserneuerungsverein diskutiert und erste Schritte schon bald umgesetzt. Die Gemeindeverwaltung von Karlstein bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement und ihre kreativen Beiträge. Bürgermeister Siegfried Walch: „Es ist toll zu sehen, wie sehr die BürgerInnen diesen Ort schätzen. Mit den Maßnahmen versuchen wir etwas an die Bevölkerung zurückzugeben.“