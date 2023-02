Meires: Saatgut-Ausbeute war durchschnittlich

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Eine durchschnittliche Saatgutausbeute im abgelaufenen Geschäftsjahr und eine gute Ausbeute im laufenden Jahr – davon berichteten Geschäftsführer Michael Buxbaum und Obmann Erwin Kaltenböck bei der Generalversammlung der NÖ Saatbaugenossenschaft (NÖS) in Meires.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Ergebnis der Virustestung mit einer Anerkennungsquote von 93,5 Prozent zufriedenstellend, es stand ausreichend Saatgut für den Verkauf zur Verfügung. Die Exportmengen konnten gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, auf Grund von Kontraktkürzungen seitens Agrana sowie der Flächenreduktion im Speisekartoffelanbau konnte trotzdem nicht die gesamte Menge als Saatgut verkauft werden.

Hoher finanzieller Aufwand für überschüssige Kartoffeln

Überhangmengen mussten somit teilweise am Speisekartoffelmarkt oder in die Agrana und zum größten Teil in die Biogasanlagen verbracht werden, was einen hohen finanziellen Aufwand für die Genossenschaft darstellte. Dies war unter anderem ein Grund, dass kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden konnte.

Die aktuelle Saison läuft, was die Saatgutausbeute angeht, sehr gut, mit einer Anerkennungsrate von 97,1 Prozent. „Mit einer verkaufsfähigen Ware von rund 25.900 Tonnen steht wieder ausreichend Saatgut in sehr guten Qualitäten zur Verfügung“, betonte Buxbaum. Er berichtete auch über die erfreuliche Entwicklung bei zwei neuen Züchtungen der NÖS. Die Sorte „Nöstling“, eine frühe Speisekartoffelsorte bringt nicht nur im Inland sehr gute Ergebnisse, sondern auch in Italien und Tschechien.

Die Sorte „Meichip“, eine Chipssorte, besticht ebenfalls mit sehr guten Ergebnissen in der verarbeitenden Speisekartoffelindustrie. Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch verdiente Mitarbeiter und Funktionäre ausgezeichnet. Unter ihnen war auch der langjährige Geschäftsführer Manfred Herynek, der mit 1. Juli 2022 auf Grund seiner Pensionierung aus dem Betrieb ausgeschieden war. Herynek konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht an der Generalversammlung teilnehmen. Er wurde mit einer Ehrenurkunde der NÖS und dem „Goldenen Ehrenring“ ausgezeichnet. Die persönliche Überreichung wird zu einem späteren Zeitpunkt in einem würdigen Rahmen nachgeholt.

