Starke Stimmen und Sologitarrist überzeugten in Waidhofen

Mit einem letzten Zwischenstopp endete Andy Mareks Castingtour für die heurige Ausgabe von „NÖN sucht das größte Talent“ in der Raiffeisenbank Waidhofen. Dabei sicherten sich drei junge Talente die letzten Tickets für die anstehenden Show in Zwettl.

Von erster Minute an überzeugte etwa Calvin Cernik die Jury, bestehend aus Andy Marek, Cornelia Frieht und Thomas Breit. Der 28-jährige aus Hollenstein bei Kirchberg sang „Bruises“ von Lewis Capaldi und konnte Andy Marek mit seiner starken und ausdrucksstarken Stimme begeistern. Keine Zweifel also. „Du gehörst in die Show“, meinte Marek. Ohne ein Ticket durfte er den Castingsaal nicht verlassen.

Eine weitere starke Stimme zeigte die 26-jährige Jenny Heinrich aus Vitis. Die aus Tirol stammende Sängerin konnte ihr Talent bei einer Interpretation von „Dancing On My Own“ perfekt in Szene setzen. Auch die Spar-Mitarbeiterin darf deshalb bei der großen Show in Zwettl an den Start gehen.

Neben den Sängern zeigte aber auch ein Gitarrist seine Fingerfertigkeit. Martin Groiß aus Krustetten (Gemeinde Paudorf) nahm den Weg nach Waidhofen auf sich, um auf der Akustikgitarre einen Song des kanadischen Fingerstyle-Virtuosen Ewan Dobson zu spielen. Das schwierige Solostück gelang ihm trotz der Druck-Situation mit Bravour - weiter geht's in der Show. Ob es jene in Zwettl oder doch die Amstetten wird, wird für ihn aber erst entschieden.