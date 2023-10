Jahresprogramm wurde präsentiert

Zur Jahreshauptversammlung der NÖs Senioren Waldkirchen kamen 57 Mitglieder, davon fünf Neuzugänge, ins Gemeindezentrum.

Nach den Berichten von Obmann, Organisationsreferentin und Finanzreferent sprach Bezirksobmann Stellvertreter Norbert Rabl über aktuelle Informationen der NÖ Senioren.

Bei den Ehrungen für lange Mitgliedschaft wurden Urkunden für 25 Jahre an Franz Hummel,Karl und Martha Litschauer; für 20 Jahre an Waltraud Hummel, Johann Ringl, Herta Romann und Alfred Gaugisch sowie für 15 Jahre an Edeltraud Bernhard übergeben. Die Urkunden wurden von Bürgermeister Reinhard Ringl, Norbert Rabl und Bürgermeister a. D. Rudolf Hofstätter überreicht.

Abwechslungsreiches Senioren-Programm

Als Aktivitäten sind in diesem Jahr noch das monatliche Stammtisch-Treffen, eine Ganslessenfahrt mit Führung in der Tischlerei Schrenk in Vitis, ein Ganslessen in Meli's Cafe Restaurant in Dobersberg und die Senioren-Adventfeier geplant. Für 2024 ist der Senioren-Fasching am 3. Februar im Gemeindezentrum Waldkirchen, eine Muttertagsfeier sowie einige Tagesfahrten und eine Mehrtagesfahrt mit der Ortsgruppe Dobersberg in die Steiermark geplant.

Außerdem wurde beschlossen, mit einer Spende den Kindergarten Waldkirchen zu fördern und zu unterstützen.