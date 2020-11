Lkw musste anhalten: Pkw-Lenkerin prallte gegen Hänger .

Eine 25-jährige Dietmannserin wurde am Mittwoch bei einem Auffahrunfall in Nonndorf bei Waidhofen verletzt. Sie dürfte einen vor ihr wegen eines stehen gebliebenen Fahrzeuges angehaltenen Lkw zu spät erkannt haben und fuhr in den Unterfahrschutz des Anhängers.