Kurz vor 7 Uhr früh hielt ein Kindergartenbus in Nonndorf auf der B36 an, um nach dem Gegenverkehr links abbiegen zu können. Ein nachkommender Lenker aus dem Bezirk Gmünd hielt ebenfalls hinter dem Bus an. Ein weiterer Lenker aus dem Bezirk Bludenz dürfte die beiden stehenden Fahrzeuge übersehen haben und krachte mit seinem Van in das Heck des Pkw, dieser wiederum wurde durch die Wucht auf den stehenden Kindergartenbus geschleudert.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Anprall einige Meter nach vorne versetzt, der Van blieb schräg zur Fahrbahn stehen. Die Lenker des Kindergartenbusses und des Pkw konnten die Fahrzeuge ohne Verletzungen verlassen, der Lenker des Vans wurde eingeklemmt.

Drei Feuerwehren, Polizei, Rotes Kreuz und ein Notarzt wurden zur Menschenrettung nach Nonndorf alarmiert. Die Einsatzkräfte befreiten den Mann aus dem Fahrzeug, er wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Waidhofen an der Thaya gebracht. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden die Fahrzeuge von den Feuerwehren geborgen und gesichert abgestellt. Die Feuerwehrleute reinigen anschließend die Fahrbahn. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Kinder im Bus. Die B36 war während der Aufräumarbeiten im Bereich der Unfallstelle gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Nonndorf, Eschenau und Vitis mit insgesamt 28 Mitgliedern, ein Rettungswagen, Notarzt sowie die Polizei.