Am letzten Sonntag im September, dem „Tag des Denkmals“, brachte der Hobbyhistoriker und Stadtarchivar von Raabs, Erich Kerschbaumer, in einem zweieinhalbstündigem, in Nonndorf beginnenden Rundgang den etwa 100 geschichtsinteressierten Teilnehmern „Vergangenes am Gaberbach“ mit beeindruckendem Fachwissen näher.

Von der nur 200 Meter vom Dorf entfernten mittelalterlichen Niederungsburg „Deinzenhof“ sind nur noch der Kernwerkshügel sowie der ihn umgebende, tiefe Graben und der vorgelegte Außenwall zu sehen. Die Schutzburg wurde im 12. Jahrhundert auf einem Steinfundament aus Holz errichtet und bestand nur etwa 200 Jahre. Solche Holzburgen wurden damals vom niederen Adel gebaut und entsprachen der typisch normannischen Burgbauweise. Die Bezeichnung Deinzenhof könnte von der Bezeichnung „Eitzinghof“ stammen, benannt nach Oswalt Eytzinger von Eytzing, einem der Besitzer. Das Haus wurde schon Mitte des 15. Jahrhunderts als „zerprochen“ bezeichnet, was auf kriegerische Zerstörungen schließen lässt.

Wanderung zur Gaberburg

Nach einem längeren Fußmarsch erreichten die Wanderer die Ruine der heute „Gaberkirche“ genannten gotischen Burgkapelle der Gaberburg. Die um 1300 errichtete Burg Gaber war durch den steilen Hang, den vorbeifließenden Bach und den innen und außen mit Steinmauern befestigten, 30 Meter tiefen Burggraben gut geschützt. Schon im 15. Jahrhundert war die Burg unbewohnt, nur der daneben befindliche Meierhof wurde bewirtschaftet. Die Kirche wurde noch zirka 100 Jahre lang genutzt.

Im 12. Jahrhundert, in dem es bedeutend wärmer war als heute, wurden viele Dörfer in Höhenlagen gegründet, die später wieder verlassen wurden und verfielen. Nahe der Burg gab es damals auch den Ort Gaber. An die 20 solcher Orte gab es rund um Raabs, die zwei letzten dieser Dörfer wurden 1620 im Dreißigjährigen Krieg zerstört.

Der Rundweg endete wieder in Nonndorf, dort befindet sich unter dem Gehöft der Familie Hauer ein Erdstall mit engen, niedrigen unterirdischen Gängen, die im Mittelalter aus dem Felsen geschlagen wurden. Der Verwendungszweck der Erdställe ist bis heute unklar, möglicherweise dienten sie auch als Versteck vor herannahenden Feinden. Erkunden kann man die Anlage an manchen Stellen nur in gebückter Haltung. Um durch den Schlupf – eine besonders schmale Öffnung – hindurchzugelangen, legt man sich einfach auf den Bauch. Der Erdstall kann jederzeit gegen Voranmeldung besucht werden (Tel. 0664/4210038).

Tische und Bänke waren bereits im Innenhof aufgestellt, die Familie Hauer versorgte die Wanderer mit selbstgefertigten, regionalen Produkten aus ihrem Hofladen „sHAUERei“.

Der Name Nonndorf hat übrigens nichts mit Nonnen zu tun, sondern ist aus dem althochdeutschen Newndorf (Neudorf) entstanden.