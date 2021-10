„Der Schnitzer Dangl“ übergibt nach 30 Jahren Betrieb

Nach 30 Jahren übergibt „Der Schnitzer“ Konrad Dangl seinen Betrieb an seinen Mitarbeiter Hannes Willinger. Damit ist auch ein Ortswechsel verbunden – die Werkstatt wechselt von Nonndorf bei Grünau (Gemeinde Waidhofen-Land) nach Alt-Waidhofen (Stadtgemeinde Waidhofen).

Konrad Dangl hatte bei der Waidhofner Baufirma Reissmüller das Zimmererhandwerk erlernt und sich 1991 mit der Gründung einer Kerbschnitzerei selbstständig gemacht. Im gleichen Jahr fing sein späterer Mitarbeiter und neuer Firmeninhaber Hannes Willinger bei Reissmüller an.

„Mit der Zeit zeigte sich, dass ich mit der Schnitzerei alleine nicht auskomme, weil die Nachfrage danach zurückging. Daher konzentrierte ich mich zunehmend auf die Zimmerei und die Aluprofilverkleidung von Fenstern und Wintergärten als Schutz vor Witterungseinflüssen“, erzählt Dangl.

Hannes Willinger führt Betrieb alleine weiter

2011 stellte er seinen ersten Mitarbeiter ein, 2015 kam Hannes Willinger auf geringfügiger Basis hinzu. Seit 2017 ist Willinger Vollzeit für Dangl tätig.

Dass er den Betrieb übernimmt, habe sich im Vorjahr so ergeben, als es darum ging, was mit der Firma passieren soll, wenn Dangl heuer im Herbst in Pension geht. „Ich werde den Betrieb alleine weiterführen, mein Sohn wird wahrscheinlich im übernächsten Jahr dazukommen. Er macht gerade seine Gesellenprüfung als Zimmerer“, blickt Willinger in die Zukunft. Die Firma wird mit der Übernahme durch ihn an einen neuen Standort übersiedeln.

Neue Werkstatt entsteht in Alt-Waidhofen

Die bestehenden Maschinen bleiben in Nonndorf und werden von Dangl herausgekauft, während Willinger in Alt-Waidhofen 17 eine neue Werkstatt errichten wird.

Das Grundstück dafür hat er schon, wenn alles nach Plan läuft, sollte der Bau im kommenden Jahr fertig sein. „Wir haben eine sehr gute Auslastung. Hannes hat meinen Kundenstamm übernommen, es sind auch viele Neukunden dazugekommen“, blickt auch der Firmengründer optimistisch in die Zukunft des Betriebes.

Er wird dem neuen Besitzer und Chef beratend zur Seite stehen und privat für die Familie weiter in seiner Werkstatt „werken“. Am Firmennamen ändert sich nur wenig: Aus „Der Schnitzer Dangl“ wird „Der Schnitzer Willinger“.

„Das ist eine gewachsene Marke, es wäre töricht, sie durch eine komplette Neubenennung zu zerstören“, ist sich Dangl sicher.