Vitalbad Raabs wieder auf Vor-Corona-Niveau

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Praktisch wieder auf dem Vor-Corona-Niveau waren die Besucherzahlen im Thayatal-Vitalbad im vergangenen Jahr: 54.989 Bade- und Saunagäste wurde 2022 in Raabs gezählt.

Damit liegt man zwar noch unter dem bisherigen Rekord-Ergebnis von 64.559 Besuchern im Jahr 2018 und dem ebenfalls sehr guten Ergebnis von 2019 (62.251 Besucher), aber immerhin über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, der bei 48.819 liegt. Während 2020 und 2021 von Lockdowns und diversen Corona-Einschränkungen wie Quadratmeter-Limits, 3G, 2G und Maskenpflicht geprägt waren, war 2022 das erste „lockdownfreie“ Jahr seit Ausbruch der Pandemie. In den ersten Monaten gab es zwar noch leichte Einschränkungen, die sich leicht dämpfend auf die Besucherzahlen auswirkten, doch mit dem Fall der Corona-Regeln im Frühjahr war auch diese „Corona-Delle“ vorbei.

„Man merkte bis ins Frühjahr hinein auch, dass gar nicht so wenige Leute noch Angst vor einer Ansteckung hatten und daher dem Bad fernblieben. Das ist mittlerweile vorbei“, fügt Betriebsleiterin Barbara Polt hinzu. Der April war der zweitstärkste in der Geschichte des Bades, auch der August und der Oktober waren sehr gut. „Der Juli war hingegen eher mager, ich vermute, dass viele Leute die Gelegenheit für den ersten Auslands-Urlaub ohne Corona-Einschränkungen nutzten“, merkt Polt an.

Erdsauna gut angenommen

Die wichtigste Neuerung, die zum Ende des Jahres hin umgesetzt werden konnte, ist die neue „Erdsauna“. „Wir wollen damit den Anteil der Saunagäste bei unseren Besuchern wieder erhöhen. Das Ziel wäre ein Jahresschnitt von 40 Prozent oder mehr“, sagt Geschäftsführer und Bürgermeister Rudolf Mayer. Im Dezember, dem ersten Betriebsmonat der neuen Sauna, wurde diese Marke jedenfalls deutlich überschritten (siehe Infobox). Noch kein Problem sind in Raabs die Energiekosten. Mit der EVN besteht ein Stromliefervertrag mit einem günstigen Fixpreis bis 2024, das Wasser wird mittels Fernwärme beheizt, die „nur“ um rund zehn Prozent teurer wurde. Die Kartenpreise wurden im Dezember ebenfalls in diesem Maß erhöht.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.