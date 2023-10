Senioren in Gastern für den Notfall gerüstet

Den Senioren von Gastern wurden am 5. Oktober die "Rot Kreuz-Notfalldosen" vorgestellt und deren wichtiger Sinn und Zweck erklärt.

In der Dose befinden sich wichtige Informationen für den Rettungsdienst, die für den Notfall notwendig sind: Eigene Daten, Medikamente, Vorerkrankungen, Kontaktperson des Patienten. Die Rot Kreuz Dose soll im Zuhause an einem zentralen leicht auffindbarem Platz deponiert werden und ist eine gute Investition für den Notfall, so Monika Hobeck vom Roten Kreuz Waidhofen/Thaya. Im Zuge der Veranstaltung wurde diese Dose auch gleich an die anwesenden Personen ausgegeben.