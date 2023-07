Notruf Frau mit Kind in Waidhofen/Thaya in Lift eingeschlossen

Foto: FF WaidhofenThaya

D ie Notrufzentrale einer Aufzugsfirma meldete am Donnerstag um 9:58 Uhr am Feuerwehrnotruf zwei eingeschlossene Personen in einer Wohnhausanlage. Kurz darauf wurde die Feuerwehr Waidhofen zur Personenbefreiung aus dem Aufzug alarmiert.

Aufgrund eines technischen Problems blieb die Kabine der Aufzugsanlage einer Wohnhausanlage am Waidhofner Hauptplatz stecken. Zu dieser Zeit befanden sich eine Frau und ihr Kind in der Aufzugskabine. Die Dame drückte den Notrufknopf und alarmierte die Aufzugsbetreiber-Hotline, welche sofort die Stadtfeuerwehr zur Personenbefreiung anforderte. Die Einsatzkräfte rückten mit dem Hilfeleistungsfahrzeug auf den Hauptplatz aus. Durch den Einsatzleiter wurde Sprechkontakt mit den eingeschlossenen Personen aufgenommen. Die Einsatzkräfte konnten die Aufzugstür mittels Spezialwerkzeug kurz darauf öffnen und die beiden Personen befreien. Der Aufzug wurde in Folge außer Betrieb genommen und ein Techniker der Aufzugsfirma angefordert. Die Einsatzkräfte konnten um 10:23 Uhr wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.