Trotzdem liegt der Bezirk damit nach wie vor an der Spitze Niederösterreichs - mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von nur 3,9 Fällen pro 100.000 Einwohner. Österreichweit ist lediglich der Bezirk Jennersdorf (Burgenland) besser - dort gab es in den vergangenen Tagen null Neuinfektionen.

Text: Wie niedrig das Infektionsgeschehen im Bezirk Waidhofen ist, zeigt sich auch in den aktuellen Daten der Bezirkshauptmannschaft: Am Donnerstag galten zwei Personen als erkrankt, vier waren in Quarantäne. Insgesamt wurden seit Beginn der Aufzeichnungen im Bezirk 1.676 Corona-Infektionen registriert - dies entspricht rund 6,5 Prozent der Bevölkerung. Freilich dürfte die echte Zahl der Infektionen aufgrund der Dunkelziffer höher sein.

Verstorben sind bisher 14 Personen, das ergibt rechnerisch eine Sterblichkeitsrate von knapp 0,84 Prozent. Hochgerechnet starben im Bezirk Waidhofen 54,5 Menschen pro 100.000 Einwohner an Corona, das ist der fünftniedrigste Wert Österreichs und der zweitniedrigste Niederösterreichs - nur Mistelbach liegt mit 45 Coronatoten pro 100.000 Einwohner noch niedriger. Zum Vergleich: der negative Spitzenreiter Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark) weist hier einen Wert von 250,3 auf, fast das Fünffache Waidhofens.