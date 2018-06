Drei Nebenstraßen im Ort werden demnächst asphaltiert.

Der Gemeinderat vergab dazu in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag den Auftrag in Höhe von 33.050 Euro an die Firma Leithäusl. „Die drei Straßen wurden im Vorjahr aufgegraben, um Kanal und Glasfaser zu verlegen. Seitdem gibt es dort keine Asphaltdecke mehr“, erklärt Bürgermeister Eduard Köck.

Die Arbeiten sollen schon in der kommenden Woche starten. Der Unterbau der Straßen wird erneuert und neu geschottert, anschließend wird eine Asphaltdecke aufgetragen. Die Bauarbeiten werden rund acht Wochen dauern. Während dieses Zeitraums werden die drei Straßen abhängig von den anstehenden Arbeitsschritten immer wieder gesperrt sein.

Ortsdurchfahrt wird 2019 saniert

Die Ortsdurchfahrt ist von diesen Maßnahmen nicht betroffen und bleibt uneingeschränkt befahrbar. Hier soll voraussichtlich im kommenden Jahr eine Sanierung der Fahrbahn vorgenommen werden, kündigt Köck an.