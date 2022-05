Parcours für Bogenschützen ist fertig

Werbung

Der Thayaner Bogenschützenparcours ist fertig und kann ab sofort benützt werden. Wie in der NÖN berichtet, wurde entlang des Radwegs bei Oberedlitz vom neu gegründeten Verein „Thayaner Bogenschützen“ in den letzten Wochen in den Wäldern und Hängen zwischen der Oberedlitzmühle, dem Eisgraben und dem Graselweg auf einer Fläche von rund vier Hektar ein Parcours mit 30 dreidimensionalen Zielen errichtet. Die Besucher können nun jederzeit mit Pfeil und Bogen auf Kunststofftiere und Fabelwesen Jagd machen. Die Anlage wird für alle ganzjährig zugänglich sein, es gibt auch Bögen zum Ausleihen.

„Man kann also mit oder ohne Ausrüstung kommen und den Parcours benützen“, erklärt der Obmann und langjährige Bogenschütze Gerald Gastinger. „Wir haben auch fünf Sonderziele eingebaut, auf die man schießen kann, aber für die Wertung nicht schießen muss.“ Diese Ziele sind mit einer besonderen Herausforderung versehen, wie etwa der Platzierung vor Felsen. Entsprechende Schilder wie „Mut kann man sich nicht kaufen, Pfeile aber schon“, weisen darauf hin, dass der Pfeil einen Fehlschuss nicht heil überstehen wird. Verfeinert wird der Parcours noch mit speziellen Abschussplätzen, wie von einem Hochstand oder einer hängenden Gleichgewichtswippe. „Wir werden die Ziele auch immer wieder austauschen und den Weg etwas anders gestalten“, ergänzt Gastinger.

Leihausrüstung vorhanden

Wenn man keine Ausrüstung braucht, kann man den Parcours auch eigenständig benutzen. Man muss bei der Anmeldehütte ein Anmeldeformular vollständig ausfüllen und unterfertigen, die Parcoursregeln sorgfältig durchlesen und die Benutzungsgebühr einwerfen. Die kleine Runde kostet fünf, die große Runde zehn Euro für Erwachsene. Für Kinder sind es fünf bzw. 2,50 Euro. Für einen Leihbogen bezahlt man fünf Euro, diesbezüglich kann man sich bei Gerald Gastinger melden. Voraussichtlich wird er auch einen Tag am Wochenende fix vor Ort sein. Eine Einschulung ist nach Vereinbarung möglich. Die Kontaktnummer ist in der Anmeldehütte vor Ort zu finden.

Bereicherung für Waldviertel

Bürgermeister Eduard Köck bedankte sich bei der Eröffnung am Freitag für das Engagement des Vereins und zeigte sich beeindruckt von dem Umfang und der Gestaltung der Strecke. Nationalratsabgeordnete Martina Diesner Wais bezeichnete den Parcours nicht nur als Bereicherung für die Gemeinde Thaya, sondern für das gesamte Waldviertel.

