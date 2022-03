Flüchtlinge aus der Ukraine: Ein Abschied in die Ungewissheit

Mit großem Entsetzen verfolgte die Familie Wunderlich in der vergangenen Woche die Ereignisse in der Ukraine. Die Betreiber des Erdbeerhofes in Obergrünbach haben eine enge Verbindung zu dem Land, kommen doch seit 20 Jahren Erntehelfer aus der Ukraine auf den Hof.

„Diese Leute gehören praktisch zu unserer Familie“, betont Elfriede Wunderlich. Daher riefen die Wunderlichs am Donnerstag über Facebook ihre Arbeiter und all jene, die sich in Sicherheit bringen wollen, auf, nach Obergrünbach zu kommen. „Ganz egal, ob jemand schon bei uns gearbeitet hat oder nicht, jeder ist willkommen“, stellt Wunderlich klar.

In der Nacht auf Sonntag kamen die ersten Leute an. Gemeinsam mit den Geflüchteten wurde eine Liste an Dingen erstellt, die benötigt werden, darunter ein Kinderbett und ein Kinderwagen, Geschirr, Matratzen, Hygieneartikel, Polster und Decken, Essbesteck und Windeln. Diese Liste posteten die Wunderlichs auf Feacebook.

Die Welle der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung war enorm: „Innerhalb von vier Stunden hatten wir alles, was wir brauchen. Jeder zweite war gerührt und hatte Tränen in den Augen und freute sich, helfen zu können. Wir und unsere Ukrainer sind von dieser Hilfsbereitschaft noch immer überwältigt und bedanken uns bei allen, die etwas vorbeigebracht haben“, erzählt Wunderlich.

Selbst während des NÖN-Gesprächs fahren immer wieder Leute vor, um etwas abzugeben, darunter auch etliche Gutscheine für den ADEG-Markt in Karlstein. „Auf diese Weise kann man den Ukrainern am besten helfen. Wer etwas tun möchte, kauft am besten beim ADEG Stumvoll in Karlstein einen Gutschein, damit die Leute dort einkaufen können“, fügt Wunderlich hinzu.

Schon vor dem Kriegsausbruch war die Familie mit ihren ukrainischen Erdbeer-Pflückern in Kontakt. „Am Sonntag vor einer Woche habe ich mit einer Frau telefoniert und gefragt, wie es ausschaut. Zu dem Zeitpunkt hat Putin ja schon gezündelt, aber es sah noch nicht nach Krieg aus, und es wurden auch nicht die Männer vom Militär gesucht“, erinnert sich Wunderlich. „Rückblickend wäre es am besten gewesen, ich hätte den Leuten gesagt, sie sollen eine Woche Urlaub in Österreich machen und sofort kommen.“

Männer dürfen nicht mehr über die Grenze

Das Problem ist nämlich, dass Männer im wehrfähigen Alter nicht mehr über die Grenze gelassen werden und Familien dann vor einer schwierigen Entscheidung stehen: Bleibt man zusammen vor Ort mit dem Risiko, Opfer der Kampfhandlungen zu werden, oder flüchten Frauen und Kinder über die Grenze, während die Ehemänner und erwachsenen Söhne in der Ukraine bleiben und vom Militär eingezogen werden? „Man schickt als Mann seine Frau und Kinder ins Ausland, ins Ungewisse, und weiß nicht, ob man sie je wieder sieht. In diesem Bewusstsein muss man Abschied nehmen und hoffen, das Ganze unbeschadet vor Ort aussitzen zu können“, beschreibt Wunderlich die Gedankengänge der Flüchtenden.

Im Gespräch mit Lessia, einer der Frauen, die mit ihren Kindern nach Österreich geflüchtet ist und ihren Mann und einen erwachsenen Sohn zurücklassen musste, wurde der Schmerz dieser fast unmöglichen Entscheidung greifbar, zumal sie vor dem NÖN-Termin gerade mit ihrem Mann ein Videotelefonat geführt hatte.

„Der Krieg begann am Donnerstag um vier Uhr früh, um acht stand ich zwei Stunden an der Tankstelle, in den Geschäften herrschte Panik, die Preise stiegen. Zu Mittag fiel die Entscheidung zu fahren, um 19 Uhr brachen wir auf. Es war wichtig, schnell zu entscheiden, entweder jetzt oder nie“, erzählt Lessia.

52 Stunden mit dem Auto nach Österreich unterwegs

Im Laufe des Freitags hatte eine starke Fluchtbewegung vom Osten der Ukraine in den Westen des Landes eingesetzt. „Familien suchten einen sicheren Ort für ihre Kinder in der Ukraine, möglichst weit weg von der Front. Daher herrschte sehr viel Verkehr auf den Straßen. Normalerweise fährt man von unserer Stadt in der Westukraine 20 Stunden bis nach Österreich, diesmal brauchten wir 52 Stunden. Mit den Kindern war das wirklich schwer, wir standen in der Ukraine einmal sechs und einmal sieben Stunden im Stau und an der Grenze 14 Stunden. Da ging es oft nur zentimeterweise weiter“, erinnert sich die Ukrainerin.

In ihrer Heimatstadt gäbe es eine Militärbasis und wichtige Brücken sowie eine Waffenfabrik. „Es waren schon Gruppen russischer Soldaten da, die Markierungen an strategisch wichtigen Zielen angebracht haben. Es gab schon Fliegeralarm und die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich zu verstecken“, berichtet Lessia.

Großes Glück hatten jene Familien, deren Männer bei Kriegsausbruch bereits im Ausland waren. Mitte Februar waren vier Männer, davon drei solo und ein Ehepaar, auf den Erdbeerhof gekommen. In den Fällen galt es nun, die Kinder und Frauen schnellstmöglich nachzuholen. Unter ihnen befindet sich auch die 18-jährige Olena. Sie und ihre Mutter hatten zwar ein Auto zur Verfügung, aber die Mutter hatte keinen Führerschein, und Olena war erst seit drei Monaten im Besitz der Fahrerlaubnis.

Sie fuhr 14 Stunden bis zur ungarischen Grenze. Angst habe sie dabei keine gehabt, auch nicht wegen ihrer geringen Fahrpraxis. „Du denkst an den Krieg zu Hause, und das einzige, was wirklich zählt, ist zu fahren. Alles andere ist egal“, sagt Olena.

In der massiven Fluchtbewegung Richtung Westen seien die Verkehrsregeln in den Hintergrund geraten, gefahren wurde dort, wo Platz ist, auch auf der Gegenfahrbahn oder am Feld neben der Straße. Ein Problem waren die meist geschlossenen Tankstellen. Es war nicht sicher, ob der Diesel im Tank bis zur Grenze reichen würde, und selbst wenn man eine offene Tankstelle fand, erhielt man nicht mehr als 20 Liter pro Fahrzeug.

Und während die Ukrainerinnen von ihrer Flucht erzählen, rollt die Welle der Hilfsbereitschaft weiter: Das Thayatal-Vitalbad sicherte den Kindern jederzeit freien Eintritt zu, auch von einem Alpakahof gibt es ein Angebot vorbeizuschauen. Mehrere Personen haben sich außerdem bei den Wunderlichs gemeldet und Wohnmöglichkeiten für Geflüchtete angeboten, falls die Kapazitäten in den Arbeiterwohnhäusern der Wunderlichs erschöpft sein sollten. „Corona hat das Land entzweit, jetzt sind wir wieder eins“, beschreibt Wunderlich das Gefühl, das jetzt für sie herrscht. Nun heißt es hoffen, dass bald Diplomatie statt Bomben über das Schicksal der Ukraine entscheiden.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden