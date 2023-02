Blöckflötenkonzert von Musikschülern .

In der Musikschule in Oberndorf bei Raabs fand das Blockflötenkonzert der Klasse Bernadette Noé-Nordberg in zwei Blöcken statt. Souverän und mit Freude brachten die jungen Musiker ihr Können mit einem vielseitigen Programm sowohl auf der Sopran- als auch auf der Altblockflöte zu Gehör.