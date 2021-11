Vortragsabend: Flötisten „on fire“

An der Musikschule Thayatal fand ein Vortragsabend der Querflötenklasse unter der Leitung von Birgit Karoh statt. Das pandemiebedingt sorgsam ausgewählte Publikum wurde von einem Quartett begrüßt.

„The Fluterinas“ (Kerstin Ringl, Anna Appeltauer und Juliane Müller) brachten „Love Theme“ von Ennio Morricone mit ihrer Lehrerin auf der Altquerflöte sauber intoniert zu Gehör. Dem gelungenen Auftakt der fortgeschrittenen Schülerinnen standen die übrigen Musikerinnen um nichts nach: Melanie und Magdalena Waitz sowie Isolde Ernst meisterten den ersten Auftritt ihrer Flötenkarriere mit Bravour. Vielfältige Stücke wurden auch von jenen souverän gespielt, die erst einige wenige Jahre Unterricht auf der Querflöte hatten. Vom Trio „The Flute-Foxes“ (Flöten-Füchse) wurde dieser Klassenabend als Generalprobe genutzt. Katharina Waitz, Lisa Dworan und Florian Piffl treten in dieser Formation erstmals beim Kammermusikwettbewerb an, der am 20. November stattfinden soll.

Lobende Worte fand Lehrerin Birgit Karoh für all ihre Schülerinnen vor allem für den schönen Flötenton, der den Überfleiß der Musikerinnen trotz vorangegangener Herbstferien widerspiegelte.