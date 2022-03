Dreig’sang: Lieder, die vom Krieg erzählen

Werbung

Mit dem Laetare-Sonntag – lateinisch „Freue dich“ – ist die Mitte der Fastenzeit („Mittfasten“) überschritten, er hat einen tröstlichen Charakter, da das Osterfest zeitlich näher rückt. Andrea Neuwirth, Martina Steindl und Gabi Gratzer vom Groß Sieghartser Dreig’sang, die die Sonntagsmesse musikalisch umrahmten, brachten indessen angesichts des herrschenden Krieges in der Ukraine Lieder, die vom Krieg und vom Tod erzählen: „Es geht ein dunkel Wolk herein“ ist ein Volkslied aus dem 30-jährigen Krieg, „Ihr Töchter von Jerusalem“ erinnert an die Sterblichkeit des Menschen, „In Monte Oliveti“ bittet Jesus am Ölberg Gott, seinen Vater, dass der zu erwartende bittere Kelch an ihm vorübergehen möge, und „Stabat Mater“ erzählt vom Schmerz Mariens, der Mutter Jesu, um ihren gekreuzigten Sohn. Die drei Sängerinnen boten die Lieder in feinsinniger Gemessenheit.

Auch Pfarrer Kasimir Tyrka thematisierte in der Predigt und seiner Ansprache am Schluss der Messe den Krieg in der Ukraine, erzählte von den in Obergrünbach untergekommenen Flüchtlingen, um die auch er sich sorgt, und von der Sehnsucht nach Frieden. Es gab während der Messe jedoch auch Grund zum Freuen, denn der Pfarrer spendete dem 14 Monate alten Anton Zellhofer, Sohn von Alexander Zellhofer und Franziska Steindl aus Oberndorf, das Sakrament der Taufe und nahm ihn damit in die Gemeinschaft der katholischen Kirche auf.

