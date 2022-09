Kunstausstellung: Jeder sieht, was er sehen will

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ich hatte durch meine architektonischen Arbeiten kaum Zeit, mich der Malerei zu widmen. Vor allem die Argumente meiner Frau waren hierfür auch ausschlaggebend“, erklärte der Architekt Gustav Dreher bei der Ausstellungseröffnung am 10. September im Lindenhof seine scheinbar späte Berufung zur Malerei.

1947 in Innsbruck geboren, absolvierte Dreher ein Architekturstudium an der Akademie der bildenden Künste in Wien von 1967 bis 1976. In diese Zeit fielen auch die ersten Kontakte mit dem künstlerischen Leiter des Lindenhofs, Franz Part. Im Anschluss war er als Architekt und Ziviltechniker im In- und Ausland tätig. Seine malerischen Aktivitäten blieben auf „hin und wieder“ beschränkt, bis er sich 2019 fast ausschließlich der Malerei zuwandte.

„Zu meinen Bildern etwas Erklärendes zu sagen, fällt mir schwer, außer, dass diese großflächigen Formate ein enormes Gewicht haben. Ich glaube, jeder sieht in den Bildern etwas anderes und interpretiert sie nach eigenem Empfinden“, überlässt der malende Architekt den Besuchern selbst die Entscheidung, was gefällt und längerer Betrachtung Wert zu sein scheint.

Marcel Duchamp als Faksimilie im Lindenhof

Der zweite Ausstellungsteil ist der Sammelleidenschaft Franz Parts zu verdanken, der kurzfristig für den erkrankten Franz Straznicky mit der Ausstellung „Marcel Duchamp – eine Präsentation in Faksimile“ einsprang und dafür in seinen reichhaltigen Kunstschätzen stöberte. Die Werke des französichen Künstlers beeinflussten maßgeblich die moderne Kunst, wenngleich er selbst seine Arbeiten nicht immer als Kunst sah. Die Ausstellungsstücke für den Lindenhof wurden unter anderem von Roland Tiller und Heinrich Wagnerreproduziert.

Beide Ausstellungen können bis 16. Oktober besucht werden. Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr.

