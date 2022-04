Sammlung: 350 Zeugen der Vergangenheit

Werbung

Rund sechs Jahre lang machte sich Friedrich Kramar auf die Jagd. Seine Ausbeute: Etwa 350 Exponate, die derzeit in seinem Schlossblick-Heurigen zur Schau gestellt werden. Seine Trophäen: Autogramme von den Stars der 1970er-Jahre.

Warten hat sich — fast — immer gelohnt

„Irgendwie bin ich beim Jugendsparerball 1966 in Wien an ein Autogramm gekommen, und die Leidenschaft hat mich gepackt“, erzählt der leidenschaftliche Sammler und ist besonders stolz darauf, dass er die begehrten Unterschriften auch tatsächlich persönlich bekommen hat. „Ich hatte ja nur selten das Geld, um in ein Konzert zu gehen. Also habe ich beim Bühnenausgang gewartet, bis die Musiker und Künstler das Haus verlassen haben“, schildert Kramar. Wenn die Künstler keine Karte hatten, dann stand Friedrich Kramar mit einem Buch parat, in das sie ihre Unterschrift geben konnten.

Bill Haley, Zarah Leander, Niki Lauda, Tom Jones oder die Bambies reihen sich nun in seinem Schlossblick-Heurigen Seite an Seite, Sänger, Sportler, Künstler und Filmstars. „In der damals bekannten Radiosendung ‚Autofahrer unterwegs‘ wurde auch gesagt, in welchem Hotel die Promis wohnen. So war es natürlich einfach, sie ausfindig zu machen“, erinnert sich der ehemalige Bankangestellte, der erst im Alter von 50 Jahren die Konzessionsprüfung für die Gastronomie abgelegt hat.

Sehr viele Unterschriften hat er auch auf Zeitschriftenseiten gesammelt — vorwiegend aus „Bravo“-Heften — die in einem Ordner präsentiert werden.

Hartnäckigkeit wurde belohnt

Auf die Frage, welches der gesammelten Autogramme ihm am Meisten bedeute, meint Kramar: „Ganz besonders stolz bin ich auf jenes von Brian Jones. Er wollte nicht, aber ich blieb hartnäckig. Ich bin ihm vom Konzerthaus bis zum Schwarzenbergplatz nachgelaufen. Und schließlich habe ich doch die begehrte Unterschrift bekommen.“

Die Sammlung kann während der Öffnungszeiten des Schlossblick-Heurigen besichtigt werden: 22. bis 24. April, 29. April bis 1. Mai, 6. bis 8. Mai und 13. bis 15. Mai (freitags und samstags jeweils ab 17 Uhr — am 6. Mai ab 19 Uhr — sonntags von 11.30 bis 14 Uhr). Außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Voranmeldung unter 0664/1056561 erforderlich.

Und für all jene, die sich auch von der zweiten Sammelleidenschaft von Friedrich Kramar mitreißen lassen möchten, besteht die Möglichkeit, einen „kleinen Auszug“ aus seiner Plattensammlung zu hören, wenn er am Freitag, 6. Mai, ab 19 Uhr zum Schallplattenabend mit den Hits der 50er- bis 70er-Jahre einlädt.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.