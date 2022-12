Schlagwerker erfolgreich

Werbung

26 Gruppen aus den Bezirken Horn und Waidhofen nahmen am Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ teil, den die Bezirksarbeitsgemeinschaft der Blasmusik Horn-Waidhofen in der Musikschule organisierte.

21 Bläser- und fünf Schlagwerkensembles traten vor den Vorhang, um sich im musikalischen Wettstreit von einer hochkarätigen Jury bewerten zu lassen. Als klare Punktesieger aller 26 angetretenen Ensembles des Wertungs-Tages gingen mit jeweils 96 Punkten die Schlagwerker „Die chlorreichen Sieben“ der Jugendkapelle Raabs (Leitung Mathias Nothmüller) und das Schlagwerkensemble „Haselnuss-Quintett“ der Jugend- und Stadtkapelle Raabs (Leitung Michael Treadaway) hervor, knapp gefolgt von „Die unglaublichen 8“, einem Waldhorn-Ensemble der Stadtkapelle Raabs (Leitung Gerfried Bauer).

Um den Schlagwerkern gerecht zu werden, entsendete der NÖBV nicht nur Bewerter für Holz- und Blechblasinstrumente, sondern auch den ehemaligen Fachgruppenkoordinator für Schlagwerk des damaligen „Musikschulmanagement NÖ“ (heutiges Musik – und Kunstschulenmanagement NÖ), Klaus Zalud (Lehrender für Schlagwerk an der Musikschule Wieselburg).

