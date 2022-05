Tangoklänge: Impressionen aus Südamerika

Werbung

Wenn Musik zur Komödie wird und die Komödie eine musikalisch hochkarätige Umrahmung erfährt, dann ist es möglich, dass die vier Musiker von „Garufa“ auf der Bühne stehen. Das Quartett bot auf Einladung des Vereins „Wir für Raabs“ mit Obfrau Julia Zwickl im Schüttkasten einen unterhaltsamen und musikalischen Genuss der Spitzenklasse.

Es war bereits zum dritten Mal in Raabs zu Gast. Um die Vormachtstellung auf der Bühne kämpfend, scheuen die vier Südamerikaner auch nicht vor dem Einsatz von Trillerpfeifen zurück, bewerfen sich mit Hüten, oder es kommt zu einem regelrechten, wenn auch nicht gefährlichen „Schlagabtausch“. Ursprünglich aus Uruguay und Venezuela stammend, trafen die vier Musiker einander vor rund zehn Jahren in Wien, um als Botschafter des Tangotanzes durch das Land zu ziehen und Geschichten zu erzählen. Geschichten, die sich auch mit ihrer eigenen Abstammung beschäftigen — ihre Vorfahren waren italienische und spanische Einwanderer.

Sie philosophieren über die Hoffnungen, Träume und Erwartungen der Einwanderer, spannen einen heiteren Bogen über kulinarische Genüsse und Köstlichkeiten, um umgehend wieder das Genre zu wechseln und in ernsthafte, ja beinahe melancholische Stimmung zu verfallen. Ein Abstecher in die Werbebranche wird in das Programm ebenso eingebaut wie ein solcher in die Szene des Wienerliedes, und auch dem alpentypischen Jodeln wird gefrönt. Die emotionale, südamerikanische Seite kommt schließlich im — vielleicht nicht ganz ernst gemeinten — Tangoworkshop zum Tragen, der eingebaut in eine „Tangorette“ (=Tango-Operette), also eine gesungene und übersetzte Erzählung, von Liebesfreud und Liebesleid berichtet. Ein gelungener Abend mit Vorfreude auf den nächsten Auftritt von „Garufa“ im Lindenhof in Raabs.

