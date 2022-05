Zwei Ausstellungen: Gestalten und Farben im Fokus der Kunst

Werbung

Einem Geniestreich des französischen Künstlers Marcel Duchamp folgend, der erstmals vor rund 100 Jahren ausrangierte Gegenstände zu Kunstobjekten kombinierte, wurde die NÖ-Art-Ausstellung „Gestalt geben“ am vergangenen Samstag in der Galerie Lindenhof eröffnet.

Humorvoll und grotesk, kritisch und tiefgründig, leise und geräuschvoll sind die Objekte, die aus „Müll“ von neun Künstlern bzw. Künstlerkollektiven hergestellt wurden. Alte Fahrräder wurden zersägt, funktionsuntüchtige Klaviersaiten neu und „stimmig“ in ein Kunstwerk verarbeitet, und auch altes Besteck, das nicht mehr gebraucht wird, findet in der Kunst eine neue Verwendung.

Die Arbeiten setzen sich mit relevanten Themen unserer Zeit auseinander, rütteln den Betrachter wach, die vorhandenen Ressourcen wertzuschätzen, wollen nachhaltiges Denken und ökologisches Bewusstsein anregen. Kunst und Design spiegeln jedoch auch handwerkliches Geschick, Einfallsreichtum und individuellen Gestaltungswillen der „Erfinder“ wider. Jedes Stück entwickelt seinen eigenen Charme durch seine Einzigartigkeit, mitunter kaum zu unterscheiden von Abartigkeit bis hin zum definitiven „Kitsch“, der jedoch auch wieder für jeden etwas anderes bedeutet. Gezeigt werden Arbeiten von Birgit Borstelmann, Götz Bury, Fahrradfilet, Maria Temnitschka, Josef Winkler, Liselotte Schegsch, Rene van De Vondervoort, Anne Suttner und Franziska Fischer.

Kunst kann nur wachsen, wenn sie unterstützt wird

„Kunst und Kultur sind für uns sehr wichtig“, betonte Bundesratsabgeordneter Eduard Köck. „Es ist wichtig, Initiativen zu unterstützen, damit etwas wachsen kann.“

Den zweiten Ausstellungspart im Raum für Kunst im Lindenhof bestreitet Gabriele Schöne mit ihren Arbeiten „Im Fokus“. In diesen stellt sie großformatige Bilder mit Früchten, teils surreal, teils mit einer Detailverliebtheit, die jedem Lehrbuch Ehre machen würde. Eines haben diese Bilder gemeinsam: die kräftig- bunte Farbgebung.

Eine konträre Bilderserie mit Dirndlstoff und Leinen bildet Tanzpaare ab, die sich in alter Tradition im Reigen drehen — oder eben auch einmal aus dem Rahmen fallen bzw. hinaustanzen über die Leinwand.

Gabriele Schöne wurde 1961 in Mistelbach/Zaya geboren, studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien bei Bazon Brock und Peter Weibel. 1985 erhielt sie ein Auslandsstipendium für Malerei in Rom und 2001 ein Stipendium in Palliano, Italien. Von 1995 bis 1996 absolvierte die Künstlerin einen Auslandsaufenthalt in Los Angeles, wo sie auch mehrmals ausgestellt hat. 1999 war Gabriele Schöne Gastprofessorin in der Freien Klasse an der Universität für angewandte Kunst in Wien.

Beide Ausstellungen können bis 12. Juni besichtigt werden. Öffnungszeiten sind jeweils Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

