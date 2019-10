„A Schaß“ sei es, wenn man seine Töchter nicht anbringen könne. „Ich weiß, wie das ist“, bringt Helene Schimani das Publikum Freitagabend schon bei ihren einleitenden Worten im Lindenhof zum Lachen. Die Laienspielgruppe Raabs hat zur Generalprobe geladen, denn sie führt „Töchter zu verschenken“ auf, geschrieben von Heidi Mager.

Das Stück spielt in einer Pension samt Wirtshaus: Besitzer Leo Köberle und seine Frau Lydia haben ihr Gfrett mit den drei Töchtern. Eine will sich scheiden lassen, die andere hat ein Kind und verrät den Namen des Vaters nicht. Die Befürchtung bei der dritten ist, dass sie als alte Jungfer ende. Die Turbulenz nimmt an Fahrt auf, als das Dorf glaubt, dass die Mitgift höher als gedacht ist.

Das Bühnenbild ist quasi ein übrig gebliebener Teil der Oberndorfer Wirtshauskultur: Tisch und Sessel stammen aus dem schon lange geschlossenen Gasthaus Irschik. Die Originaleinrichtung blieb bis heute dort erhalten.

Nervosität zeigen die Laienschauspieler nie – dafür große Beherztheit. Renate Mayer (als Lydia Köberle) verliert wegen eines ungeschickten Staubsaugen-Vertreters plötzlich ihren Rock – und läuft „schockiert“ mit der Unterflak über die Bühne. Patrick Dejcmar verleiht seiner Rolle viele Eigenheiten, sodass Bürgermeistersohn Anton Laber durchaus an die Figur Steve Urkel aus einer US-amerikanischen Sitcom der 1990er Jahre erinnert – vor allem das Grunzen in seinem Lachen, das er selbst in unmöglichen Situationen von sich gibt.

„Ich bin sehr glücklich mit meiner Gruppe“

Die Regie obliegt seit 2015 Helene Schimani, die auf ihren Touren zu Auftritten befreundeter Theatergruppen stets auf der Suche nach lustigen Stücken ist. Sie sammelt die Texte. Die Auswahl richtet sich nach ihrem Gefühl, ob die Rolle zu den jeweiligen Person passen, auch alterstechnisch. „Töchter zu verschenken“ brachte sie aus Ladendorf, Weinviertel, mit.

„Ich bin sehr glücklich mit meiner Gruppe“, strahlt Schimani. Die Gruppe traf zum ersten Mal im Juni zusammen, Vollgas geprobt wird seit September. „Ich möchte, dass alle im Alter von neun bis 99 Jahren lachen können“, ist ihr das mit Sicherheit gelungen.

Einen Gast begrüßt sie eingangs besonders, denn seit dem Jahr des Bestehens 2006 hat es der Hausherr erstmals ins Theater geschafft. Pfarrer Kazimierz Tyrka beobachtete das Geschehen in der ersten Reihe.